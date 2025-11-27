Европарламент призвал разместить "по обе стороны линии соприкосновения" солдат ООН и обещал никогда не признавать новые регионы РФ

Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности ООН. «В рамках гарантий безопасности для предотвращения любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины по обе стороны линии соприкосновения должна быть развёрнута надёжная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН», — говорится в документе. Европарламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне. Резолюцию поддержал 401 депутат, против проголосовали 70, 90 воздержались.

В другой резолюции европарламентарии заявили, что Брюссель никогда не признает новые регионы России.

ВСУ получат оружие на сумму до пяти миллиардов долларов до конца 2025 года по инициативе Североатлантического альянса и США под названием Prioritized Ukraine Requirements List, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Вооружённые силы Германии занимаются разработкой плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. При этом по территории самой ФРГ она проходить не будет. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине будут нужны сильные ВС и после заключения мирного соглашения, "самые важные гарантии безопасности - это постоянное, качественное оснащение украинской армии, сейчас и в будущем".