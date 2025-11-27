 

Европарламент призвал разместить "по обе стороны линии соприкосновения" солдат ООН и обещал никогда не признавать новые регионы РФ

Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности ООН. «В рамках гарантий безопасности для предотвращения любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины по обе стороны линии соприкосновения должна быть развёрнута надёжная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН», — говорится в документеЕвропарламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне. Резолюцию поддержал 401 депутат, против проголосовали 70, 90 воздержались.

В другой резолюции европарламентарии заявили, что Брюссель никогда не признает новые регионы России.

 

ВСУ получат оружие на сумму до пяти миллиардов долларов до конца 2025 года по инициативе Североатлантического альянса и США под названием Prioritized Ukraine Requirements List, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Вооружённые силы Германии занимаются разработкой плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. При этом по территории самой ФРГ она проходить не будет. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине будут нужны сильные ВС и после заключения мирного соглашения, "самые важные гарантии безопасности - это постоянное, качественное оснащение украинской армии, сейчас и в будущем".

Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции генерал Микаэль Классон призвал перестать бояться эскалации с Россией и "проявить твёрдость".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поддержка Украины блоком НАТО будет "нарастать и не прекращаться"; удары США по Ирану "не нарушают международное право"
» Европарламент не увидел правового государства в России
» Солдаты НАТО дерутся с рижанами
» Россия и НАТО за суверенитет Украины
» Совет Россия-НАТО поможет проглотить горькую пилюлю
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Франция открыла охоту на «русских шпионов»

Франция открыла охоту на «русских шпионов»

Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту дали пожизненное и обязали выплатить 7 млрд рублей

  • 20:28
  • 161

Женщины в РФ смотрят кино в среднем 4 часа в день

  • 19:21
  • 156

ВСУ атакуют российские регионы

  • 18:53
  • 246

Европарламент призвал разместить "по обе стороны линии соприкосновения" солдат ООН и обещал никогда не признавать новые регионы РФ

  • 18:07
  • 275

Более 84% всех местных депутатов являются членами партии "Единая Россия"

  • 17:25
  • 301
Франция открыла охоту на «русских шпионов»

Франция открыла охоту на «русских шпионов»

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram