 

Россия теряет ржаное хлебопечение: производство сократилось в 15 раз

Россия теряет ржаное хлебопечение, нужна государственная программа поддержки, считают участники международной конференции "Современное хлебопечение - 2025".

"Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз. Есть поговорка - "Ржаной хлебушко - калачу дедушка". Вот мне кажется, что этот дедушка уже находится в предынфарктном, если не хуже, состоянии. Мы теряем ржаное хлебопечение", - сказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Он отметил, что производство ржи сокращается, "потому что она недорогая, урожайность у нее невысокая". По данным аналитиков на 24 ноября, килограмм ржи, к примеру, в Омской области стоил не более 10 рублей, это цена двух коробок спичек, сказал Свириденко.

В этом году урожай ржи в России прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году. А в 1990 году в стране было собрано 16,4 млн тонн ржи. "В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", - отметил Свириденко.

В 2022 году о тяжёлой ситуации со ржаным хлебопечением говорила главная научная сотрудница Татарского НИИ сельского хозяйства федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» Мира Пономарёва - она отмечала, что дошло уже до завоза ржи из Латвии.

Знаток русской кухни М.П. Сырников указывал, что ржаное хлебопечение является самым традиционным для России и что ржаной хлеб в принципе более полезен: он менее калориен и в нём больше клетчатки. Кроме того, рожь, в отличие от пшеницы, генетически не модифицирована.
Ещё одна традиционная отрасль, в котором Россия утратила свои позиции, но пытается возрождать с опорой на белорусский опыт, - льноводство и льняное ткачество.  

