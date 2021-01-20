 

Россия на 55% увеличила экспорт мяса; четыре отрасли "показали рост в плане импортозамещения"

 

Россия в 2020 году экспортировала более 500 тысяч тонн мяса, что на 55% больше, чем в 2019 году

В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 54%, до $860 млн. В частности, отгрузки мяса птицы выросли на 41%, до 285 тыс. тонн и на 32%, до $419 млн. Около 85% стоимостного объема пришлось на части и субпродукты кур ($355 млн), 12% – на неразделанные тушки кур ($51 млн). Мяса индейки экспортировано на $13 млн, что в 2,1 раза больше показателя 2019 года.

Экспорт свинины вырос в 1,9 раза, до 187 тыс. тонн, и в 2 раза, до $324 млн. 

Самые высокие темпы роста продемонстрировали продажи говядины за рубеж: они увеличились в 2,9 раза, до 16 тыс. тонн, и в 3,3 раза по стоимости, до $85 млн.


Список крупнейших покупателей российского мяса возглавил Китай с долей 37%. В феврале 2019 года начались поставки в эту страну мяса птицы. По итогам прошлого года они выросли в 1,8 раза, до $265 млн. В 2020 году китайский рынок открылся для российских производителей мяса крупного рогатого скота, в на Китай пришлось 8,7 тыс. тонн на $48 млн - более половины всего российского экспорта говядины.

Вторую строчку с долей 16% занимает Вьетнам, во многом благодаря открытию своего рынка для российской свинины в конце 2019 года. В результате экспорт российского мяса в эту страну вырос вдвое, до 73 тыс. тонн, в стоимостном выражении - в 4,4 раза, до $140 млн. 

На третьем месте – Украина с долей 13%. 62% стоимостного объема поставок пришлось на свинину, 36% - на мясо птицы.

Гонконг по итогам года удвоил импорт российского мяса до $65 млн, преимущественно за счёт наращивания закупок свинины.

На пятом месте среди покупателей российского мяса Казахстан, увеличивший импорт на 35%, до $52 млн. Поскольку по странам ЕАЭС статистика представлена за январь-октябрь, в окончательных данных позиция Казахстана может ещё подняться. 

 

Рост производства сельхозпродукции в РФ в 2020 году превысил 3%. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2020 году четыре отрасли показали "существенный рост в плане импортозамещения". Это производство свинины, производство птицы, производство яблок; рекорд поставили зимние теплицы - 1,3 млн тонн урожая. "Мы накормили и обеспечили себя основной группой продовольствия -- это продукты животноводства, в том числе производство молока увеличили на 2,5%".

Абрамченко считает, что "накормив себя, излишки нужно продать. Поэтому экспорт продовольствия в 2020 году превысил $28 млрд. Это очень хороший показатель". Предполагается, что к 2024 году российский экспорт продукции АПК превысит $34 млрд.



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