 

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

 

Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, пройдя обязательные тесты, такое число назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Более 80 процентов не смогли поступить, поскольку не знали русский язык на должном уровне, а также потому, что родители не сумели верно оформить необходимые документы. 

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому мигранты из стран ЕАЭС будут платить НДФЛ по той же прогрессивной шкале, что и россияне – от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. Пока что налоговые резиденты России платят НДФЛ по прогрессивной шкале, а доходы нерезидентов, полученные от работы в России, облагаются по ставке 30%. Это вызывало неодобрение со стороны Евразийской экономической комиссии, так что изменение этого принципа – уступка в адрес данной комиссии.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 87% детей, которых родители-мигранты хотя бы пытались устроить в российские школы, не смогли туда попасть
» Собираемость налогов в РФ выросла
» В Думе не согласны, что мигрантов надо прельщать льготным НДФЛ, чтобы им захотелось учить русский язык
» Не заботящихся о будущей пенсии россиян ждет повышение налогов
» Малоимущих россиян могут освободить от налогов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

  • 11:34
  • 385

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Сызрани

  • 10:40
  • 389

ЦБ будет вознаграждать банки за операции с цифровым рублём

  • 10:18
  • 381

"Гугл" без ведома пользователей использует их почту для обучения ИИ

  • 10:06
  • 408

У бывшего министра Москвы изъяли имущество на миллиард, а у бывшего депутата Госдумы - на два миллиарда

  • 22:54
  • 448
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram