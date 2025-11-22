19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, пройдя обязательные тесты, такое число назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Более 80 процентов не смогли поступить, поскольку не знали русский язык на должном уровне, а также потому, что родители не сумели верно оформить необходимые документы.

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому мигранты из стран ЕАЭС будут платить НДФЛ по той же прогрессивной шкале, что и россияне – от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. Пока что налоговые резиденты России платят НДФЛ по прогрессивной шкале, а доходы нерезидентов, полученные от работы в России, облагаются по ставке 30%. Это вызывало неодобрение со стороны Евразийской экономической комиссии, так что изменение этого принципа – уступка в адрес данной комиссии.