В Думе не согласны, что мигрантов надо прельщать льготным НДФЛ, чтобы им захотелось учить русский язык

Мигранты, приезжающие в Россию, обязательно должны учить русский язык там, откуда они прибывают, и власти этих стран должны участвовать в финансировании обучения, считает глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

Ранее в недрах МВД родилась идея снижения НДФЛ для мигрантов в зависимости от уровня владения русским языком.

Семигин подчеркнул, что "так ставить вопрос нельзя":

"Наша позиция состоит в том, что нужно сделать все максимально возможное, чтобы абсолютное большинство наших мигрантов учили русский язык там, откуда они прибывают. Важно, чтобы их государства участвовали в финансировании изучения русского языка, раз хотят получать деньги от своих соотечественников, которые работают в России... Стимулом должно быть не понижение НДФЛ, а то, что Россия дает возможность мигрантам здесь жить и зарабатывать. Это главный стимул. Мигранты не должны нам диктовать, хотят они разговаривать на русском языке или нет. Это жёсткое требование. Не хотите, не знаете русский язык - не приезжайте ".

Глава думского комитета указал, что необходимо полностью переформатировать всю систему сдачи экзаменов, которая "почти не работает, работает плохо".