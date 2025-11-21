 

Каждый второй опрошенный россиянин мечтает жить в Москве, граждан вдохновляет её неповторимая атмосфера

Каждый второй житель России в возрасте от 18 до 55 лет мечтает о переезде в столицу, следует из результатов исследования (опроса тысячи россиян от Петербурга до Новосибирска) девелоперской компании "Пионер". По их мнению, россияне  "вдохновлены неповторимой атмосферой Москвы (35%), карьерными перспективами (33%) и развитой инфраструктурой (19%)".

Останавливают россиян от переезда в Москву высокие цены на недвижимость - так ответили 39% респондентов. Еще для 37% опрошенных барьером стала устроенная жизнь в родном городе. Как подчеркнула руководитель направления жилой недвижимости Core.xp Екатерина Ломтева, устойчивый спрос на недвижимость на первичном рынке в Москве формируют именно региональные покупатели.  

В то же время и москвичи не стремятся переезжать из столицы. Половина респондентов не готова покинуть Москву ни при каких условиях. Лишь каждый четвёртый согласился бы на переезд в случае двукратного роста дохода, еще 6% приняли бы решение уехать ради брака.  

Департамент природопользования призвал москвичей к "осознанному потреблению": прежде чем приобретать новую вещь, стоит задать себе несколько вопросов. Важно спросить себя, действительно ли она необходима, можно ли обойтись без нее или использовать уже имеющуюся, а также выяснить, подлежит ли она переработке после окончания срока службы. Жителей столицы также призвали использовать многоразовую посуду, сумки и контейнеры вместо одноразовых изделий. Вместо новых вещей можно подумать над восстановлением старых или покупки бывших в употреблении.

 

Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), основным заказчиком которого является Министерство обороны, уже больше двух месяцев не выплачивает заработную плату«На собраниях говорят, что Министерство обороны не перечисляет деньги за заказ», — поделился с журналистами один из работников. Другой указал, что информация постоянно меняется, а сроки переносятся все дальше и дальше, из-за чего персонал начинает уходить.


 


 

