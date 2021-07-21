 

Большинство россиян выступают против создания "бесковидных" зон

 
Большинство россиян (59%) выступают против создания бесковидных зон в своём регионе, сообщается в исследовании платформы Headhunter.

59% респондентов не поддерживали инициативы властей по введению COVID-free зон в городе. Поддержали такое решение лишь чуть больше четверти респондентов (27%). Женщины немного чаще мужчин не одобряли эти инициативы (45% и 43% соответственно). 7% респондентов высказали равнодушное отношение к мерам с допуском по QR-кодам, 6% - затруднились с ответом.

58% россиян не заметили никакого эффекта этих мер, 33% респондентов думают, что QR-коды и бесковидные зоны способствовали улучшению эпидемиологической ситуации в их регионе.


Каждый четвёртый опрошенный поддержал бы распространение QR-кода на бьюти-сферу (26%) и на фитнес (27%). Посещение культурных мероприятий по QR-коду поддержали бы 37% опрошенных, но более половины россиян откажутся от посещения, если вход без QR-кода будет невозможен.



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