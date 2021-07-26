 

Каждый пятый россиянин за свою жизнь оказывался жертвой травли

 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти каждый пятый россиянин (18%) в течение своей жизни оказывался жертвой травли (по 24% 35–44-летних, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, жителей городов-миллионников и граждан в плохом материальном положении, по 23% 18–24-летних и граждан с неполным средним образованием, 20% мужчин).

Среди тех, кто сталкивался с травлей, 2% имели такой опыт в возрасте 3–6 лет, 10% — в возрасте 7–10 лет (чаще молодые люди, 19-20%), каждый четвёртый (26%) встречал примеры такого поведения в 11–14 лет (30% среди женщин), каждый пятый (20%) — в возрасте 15–17 лет, в старшей школе, половина россиян (53%) столкнулись с травлей уже во взрослом возрасте, в 18 лет и позже (83% среди граждан 60 лет и старше, 68% 45–59-летних и 60% молодежи 18–24 лет), а 8% россиян сталкивались с травлей и в детстве, и во взрослом возрасте.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Зарубежное религиозное влияние на мусульман Татарстана в постсоветский период
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В 2020 году с голодом столкнулось на 160 млн человек больше, чем в 2019-м

  • 17:47
  • 312

Министерство финансов не желает платить по долгам Северного Кавказа

  • 17:37
  • 374

В Германии сдали в эксплуатацию жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера

  • 17:11
  • 412

Ограничения прав невакцинированных в разных регионах РФ

  • 17:01
  • 371

Российские гимнасты выиграли командное золото Олимпиады впервые за 25 лет

  • 16:25
  • 365

Начался звездопад Персеиды

  • 16:18
  • 349
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru