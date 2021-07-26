Каждый пятый россиянин за свою жизнь оказывался жертвой травли

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти каждый пятый россиянин (18%) в течение своей жизни оказывался жертвой травли (по 24% 35–44-летних, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, жителей городов-миллионников и граждан в плохом материальном положении, по 23% 18–24-летних и граждан с неполным средним образованием, 20% мужчин).

Среди тех, кто сталкивался с травлей, 2% имели такой опыт в возрасте 3–6 лет, 10% — в возрасте 7–10 лет (чаще молодые люди, 19-20%), каждый четвёртый (26%) встречал примеры такого поведения в 11–14 лет (30% среди женщин), каждый пятый (20%) — в возрасте 15–17 лет, в старшей школе, половина россиян (53%) столкнулись с травлей уже во взрослом возрасте, в 18 лет и позже (83% среди граждан 60 лет и старше, 68% 45–59-летних и 60% молодежи 18–24 лет), а 8% россиян сталкивались с травлей и в детстве, и во взрослом возрасте.



