Азербайджан и Средняя Азия стали "единым геополитическим регионом"

Средняя Азия и Азербайджан уже являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого "неуклонно растёт", заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. "Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет", - сказал он, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия + Азербайджан" в воскресенье в Ташкенте. По мнению Алиева, отношения между Азербайджаном и государствами Средней Азии имеют особый характер: "Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Средней Азии в качестве полноправного участника (ранее он участвовал на правах гостя). По его мнению, усиление солидарности и стремление к общему развитию способствуют повышению роли Средней Азии в глобальном масштабе: "Усилилось взаимодействие форматов "Центральная Азия+". Регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках. Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе".

Ранее Узбекистан обязался вложить в экономику США более 100 млрд долларов за десять лет, армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, а в РФ обдумывают переброску вод Оби в Узбекистан.