В Чечне дизайнерам женской одежды строго запретили использовать мужские элементы

Дизайнерам в Чечне строго запретили использовать элементы мужской национальной одежды в женских костюмах из-за противоречия традиционным устоям и культурным ценностям чеченского народа. Министерство культуры Чечни выпустило данный запрет, заявив, что это посягательство на мужскую символику. Например, газыри изначально имели практическое значение, а со временем стали "знаком мужества, чести и защитнического духа" - то есть, вероятно, качеств, которые не могут присутствовать в женской атрибутике.

"Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено (...) Так, например, газыри, являвшиеся важной частью мужского костюма, изначально имели практическое и символическое значение: в них воины хранили пороховые заряды. Со временем они стали знаком мужества, чести и защитнического духа. Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций".