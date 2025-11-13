Россияне рассказали, что они думают об ипотеке

Результаты опроса, проведённого экспертами «Финансы Mail», показывают, что почти 40 (39,8) процентов россиян считают доступной ипотечную ставку до пяти процентов. Ставку в 6-7 процентов называют приемлемой 22,8 процента опрошенных при условии стабильного заработка. 8-9 процентов годовых не пугают 6,2 процента россиян, однако они допускают, что не смогут гасить платежи регулярно. На ставку в 10-11 процентов годовых готовы только 1,4 процента респондентов, но при наличии господдержки. Ипотеку под 12-13 процентов сочли разумной менее двух процентов россиян, и они признают, что для большинства такая ставка покажется неподъемной. Принципиально отказываются от ипотеки 7,7 процента опрошенных.

Причиной недоступности ипотеки почти 51 процент опрошенных называют высокую стоимость недвижимости. 32,5 процента россиян обвиняют в этом снижение реальных доходов населения, а 3,7 процента — ужесточение банками условий выдачи ипотеки.