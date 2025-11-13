 

Россияне рассказали, что они думают об ипотеке

 

Результаты опроса, проведённого экспертами «Финансы Mail», показывают, что почти 40 (39,8) процентов россиян считают доступной ипотечную ставку до пяти процентов. Ставку в 6-7 процентов называют приемлемой 22,8 процента опрошенных при условии стабильного заработка. 8-9 процентов годовых не пугают 6,2 процента россиян, однако они допускают, что не смогут гасить платежи регулярно. На ставку в 10-11 процентов годовых готовы только 1,4 процента респондентов, но при наличии господдержки. Ипотеку под 12-13 процентов сочли разумной менее двух процентов россиян, и они признают, что для большинства такая ставка покажется неподъемной. Принципиально отказываются от ипотеки 7,7 процента опрошенных.

Причиной недоступности ипотеки почти 51 процент опрошенных называют высокую стоимость недвижимости. 32,5 процента россиян обвиняют в этом снижение реальных доходов населения, а 3,7 процента — ужесточение банками условий выдачи ипотеки. 

Сегодня средние нельготные ипотечные ставки в России - 17-20%. В США ипотечная ставка на 30 лет - менее 7%, а в европейских странах - 1,5-4%

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

