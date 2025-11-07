США пообещали Средней Азии больше внимания, армия Азербайджана переводится на стандарты НАТО

США объявили новую эру отношений со странами Средней Азии, пообещав им больше внимания, чем прежде. По словам специального представителя президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, теперь у среднеазиатских стран есть прямой канал связи с Белым домом. «Вы будете получать то внимание, которого действительно заслуживаете», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к "центральноазиатским партнёрам": «С нашей стороны мы ищем возможности для американских инноваций, бизнеса и продукции выйти на новые рынки, потому что это укрепляет связи между странами. С вашей стороны вы хотите использовать человеческий и природный потенциал, данный Богом, для диверсификации экономики — не быть только источником сырья или энергии, а развивать новые отрасли, создавая долгосрочные возможности для своих граждан». Американский госсекретарь также анонсировал поездку во все пять стран региона в 2026 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал президента США Трампа "великим государственным деятелем"; Токаев выразил уверенность, что Трамп "послан свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю"; по его мнению, политику Трампа поддерживают во всём мире.

Узбекистан изыскал 35 миллиардов долларов, чтобы вложить в экономику США в ближайшие три года (и затем планирует вложить ещё 100 млрд).