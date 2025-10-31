 

РКН сообщил, что согласия на обработку персональных данных устарели; банки в одностороннем порядке меняют условия кредитования

 

Роскомнадзор (РКН) предлагает упразднить институт согласий на обработку персональных данных: он к настоящему времени окончательно устарел, считает руководитель ведомства Андрей Липов.

"Институт согласий (на обработку персональных данных - ИФ) как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать".

Но с течением времени, пояснил Липов, количество данных человеком согласий стало таким большим, что он не в состоянии их контролировать, а если у гражданина возникнут сомнения относительно того, насколько правомерно они были взяты, то отстоять свои права ему сложно. 

 

Клиенты российских банков пожаловались, что финансовые организации начали в одностороннем порядке менять условия предоставления кредитов по уже заключённым договорам. Заёмщиков никто не уведомляет и не спрашивает их согласия, перед тем как скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и, следовательно, сумму переплаты. Также клиенты сталкиваются с изменением процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту. Граждане не всегда отключают их специально, иногда это случается автоматически, если они нарушают условия договора. В этом случае формально банки имеют право пересмотреть параметры кредита, но для заёмщиков это становится неожиданностью.

«К нам всё чаще обращаются заёмщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий. Это уже не единичные случаи», — подтвердил управляющий партнёр ЮК «Провъ» Александр Киселёв. Даже незначительная просрочка платежа формально будет основанием для повышения процентной ставки, а если клиент уже лишился льготного статуса по кредиту, вернуть прежние условия, как правило, будет уже невозможно.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Администрация Троицкого муниципального района массово проигрывает суды и нарушает законодательство
» 24 мая 2018 года умрет жанр фоторепортажа
» В России начали блокировать социальную сеть LinkedIn
» Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе Windows 10
» Личные данные запрещают хранить за рубежом с 1 января
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Екатеринбурге безработный мигрант убил свою работавшую мать, чтобы она не мешала ему бездельничать

  • 13:50
  • 151

В РФ станет труднее зарегистрироваться в Телеграме; названы признаки слежки в смартфоне

  • 11:32
  • 203

РКН сообщил, что согласия на обработку персональных данных устарели; банки в одностороннем порядке меняют условия кредитования

  • 11:14
  • 194

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

  • 17:31
  • 494

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Калужской областях и ДНР

  • 13:51
  • 549

Психоанализ отношений Трампа и Путина

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram