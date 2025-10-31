РКН сообщил, что согласия на обработку персональных данных устарели; банки в одностороннем порядке меняют условия кредитования

Роскомнадзор (РКН) предлагает упразднить институт согласий на обработку персональных данных: он к настоящему времени окончательно устарел, считает руководитель ведомства Андрей Липов.
Но с течением времени, пояснил Липов, количество данных человеком согласий стало таким большим, что он не в состоянии их контролировать, а если у гражданина возникнут сомнения относительно того, насколько правомерно они были взяты, то отстоять свои права ему сложно.
Клиенты российских банков пожаловались, что финансовые организации начали в одностороннем порядке менять условия предоставления кредитов по уже заключённым договорам. Заёмщиков никто не уведомляет и не спрашивает их согласия, перед тем как скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и, следовательно, сумму переплаты. Также клиенты сталкиваются с изменением процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту. Граждане не всегда отключают их специально, иногда это случается автоматически, если они нарушают условия договора. В этом случае формально банки имеют право пересмотреть параметры кредита, но для заёмщиков это становится неожиданностью.
«К нам всё чаще обращаются заёмщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий. Это уже не единичные случаи», — подтвердил управляющий партнёр ЮК «Провъ» Александр Киселёв. Даже незначительная просрочка платежа формально будет основанием для повышения процентной ставки, а если клиент уже лишился льготного статуса по кредиту, вернуть прежние условия, как правило, будет уже невозможно.