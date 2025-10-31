РКН сообщил, что согласия на обработку персональных данных устарели; банки в одностороннем порядке меняют условия кредитования

Роскомнадзор (РКН) предлагает упразднить институт согласий на обработку персональных данных: он к настоящему времени окончательно устарел, считает руководитель ведомства Андрей Липов.

"Институт согласий (на обработку персональных данных - ИФ) как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать".

Но с течением времени, пояснил Липов, количество данных человеком согласий стало таким большим, что он не в состоянии их контролировать, а если у гражданина возникнут сомнения относительно того, насколько правомерно они были взяты, то отстоять свои права ему сложно.

Клиенты российских банков пожаловались, что финансовые организации начали в одностороннем порядке менять условия предоставления кредитов по уже заключённым договорам. Заёмщиков никто не уведомляет и не спрашивает их согласия, перед тем как скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и, следовательно, сумму переплаты. Также клиенты сталкиваются с изменением процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту. Граждане не всегда отключают их специально, иногда это случается автоматически, если они нарушают условия договора. В этом случае формально банки имеют право пересмотреть параметры кредита, но для заёмщиков это становится неожиданностью.