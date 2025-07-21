 

Администрация Троицкого муниципального района массово проигрывает суды и нарушает законодательство

Поинтересовавшись деятельностью администрации Троицкого муниципального района Челябинской области, оскандалившейся документом о незаконном сборе и хранении персональных данных участников общественной организации "Русская община", редакция АПН без особого удивления обнаружила на сайте ФССП 117 документов об исполнительных производствах. 
 
Среди них наиболее говорящие - 451408/25/98074-ИП от 17.07.2025 Предоставление жилого помещения, выдача жилищных сертификатов иным лицам,
74927/24/98074-ИП от 31.05.2024 Предоставление жилья детям-сиротам и 31823/24/98074-ИП от 19.03.2024 Предоставление жилья детям-сиротам. 
 
Как мы видим, для главы района Мухамедьярова Тимура Радиковича нарушение закона само по себе не является чем-то экстремальным. Подумаешь, демонстративно нарушить сразу несколько статей 152-ФЗ о "Персональных данных"? В этом районе и жильё сиротам выдают через судебный процесс. 
 
Тем не менее, относительно самой бумажки у нас есть ряд неудобных вопросов. Например в курсе ли члены межведомственной комиссии о статье 10 упомянутого закона, которая прямо запрещает обработку персональных данных о политических взглядах без письменного согласия субъекта. Также очень хотелось бы узнать, соблюдает ли секретарь комиссии В.В.Юмагужина, собирающая эти данные в свой личный почтовый ящик требования закона об их обработке. Ведёт ли журналы? Какие меры защиты персональных данных принимает? Использует ли сертифицированные средства защиты информации?
 
Вопросы, на которые, конечно, не будет ответа. Кроме, разве что, возможного появления ещё нескольких исполнительных производств о штрафах по факту нарушения упомянутого закона. Считаем, что Роскомнадзору следует присмотреться к публикуемому нами документу и осуществить меры надзора в отношении потерявших всякие берега членов комиссии.
 
 
 

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