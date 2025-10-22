 

В РФ засекретили данные о половых преступлениях новых россиян

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что МВД и прокуратура засекретили данные по половым преступлениям новых россиян, которые он попытался запросить для работы над уточнением оснований для лишения приобретённого гражданства. 
В Ленинградской области разыскивается, предположительно, уроженец Таджикистана, изнасиловавший свою дальнюю родственницу (иностранную студентку СПбГУ) под предлогом "проверки на девственность".
В Екатеринбурге мигрант получил девять лет колонии строгого режима за организацию наркоторговли в Свердловской области.
В ирландском Дублине тысячи человек вышли на протест, когда стало известно, что мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку в лагере для беженцев. 
Во Франции число нелегальных мигрантов с 2012 по 2022 год выросло на 73% и теперь, предположительно, составляет около 700 000 человек.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

