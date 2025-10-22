В РФ засекретили данные о половых преступлениях новых россиян

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил
, что МВД и прокуратура засекретили данные по половым преступлениям новых россиян, которые он попытался запросить для работы над уточнением оснований для лишения приобретённого гражданства.
В Ленинградской области разыскивается, предположительно, уроженец Таджикистана, изнасиловавший
свою дальнюю родственницу (иностранную студентку СПбГУ) под предлогом "проверки на девственность".
В ирландском Дублине тысячи человек вышли на протест, когда стало известно, что мигрант изнасиловал
десятилетнюю девочку в лагере для беженцев.
Во Франции число нелегальных мигрантов
с 2012 по 2022 год выросло на 73% и теперь, предположительно, составляет около 700 000 человек.