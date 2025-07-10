Депутат Матвеев рассказал о преступности новых россиян

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, опираясь на данные, полученные из МВД, рассказал
о преступности среди граждан РФ, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад. Всего лишь за 2022-24 годы преступность в среде новых россиян (не считая выходцев с Украины) увеличилась в 10 раз, а по особо тяжким преступлениям среди выходцев из некоторых стран - в тридцать-сорок раз. Матвеев упомянул "одну дерзкую страну", которая в последнее время предъявляла много претензий России, - количество особо тяжких преступлений среди "новых россиян" из этой страны выросло в 43 раза, а просто тяжких - в 12 раз. Преступность среди новых россиян, выходцев с "родины Манижи", по его словам, выросла в 10 раз. С учётом этих данных Матвеев инициировал
в Госдуме законопроект о лишении новых россиян российского гражданства за убийство и ряд других преступлений.
В четырёх отделах полиции Всеволожского района Петербурга прошли обыски, связанные с подозрением в получении взяток
от торговцев контрафактом из Азербайджана.