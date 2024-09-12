МВД заинтересовалось "новыми гражданами", не желающими служить; Делягин: чем хуже мигрант говорит по-русски - тем легче получает гражданство

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал проверить всех мигрантов, получивших российские паспорта с 1992 года. По словам депутата, в России до сих пор иностранцам раздают паспорта «вертолетно-кишлачным методом», и чем хуже мигрант знает русский язык, тем более высокие шансы получить российское гражданство он имеет. В этой связи нужно проверить все гражданства, которые были розданы с 1992-го года, считает Делягин.
Депутаты Госдумы обсудят вопрос увеличения срока нахождения в браке для мигрантов, которые хотят получить гражданство России. Председатель Госдумы Володин считает
, что чем дольше будет продолжаться обсуждение - тем крепче будет становиться брак.
По итогам восьми месяцев 2024 года в отношении 1 117 натурализованных лиц органами внутренних дел Российской Федерации принято решение о прекращении гражданства РФ
в связи с совершением ими противоправных действий (при этом, например, изнасилование не входит в число таких действий).
В Петербурге задержали двоих граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в незаконной легализации
более 500 мигрантов.
В Петербурге пятнадцатилетний сын мигрантов из Таджикистана изнасиловал и ограбил
двенадцатилетнюю девочку.
В Москве в хостеле на Профсоюзной улице задержали 439 иностранцев
, их проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства и на возможную причастность к правонарушениям.
В Приморье мигрант за рулём автобуса насмерть сбил
девятнадцатилетнего юношу из дружины "Северный человек".