МВД заинтересовалось "новыми гражданами", не желающими служить; Делягин: чем хуже мигрант говорит по-русски - тем легче получает гражданство

всех мигрантов, получивших российские паспорта с 1992 года.

По словам депутата, в России до сих пор иностранцам раздают паспорта «вертолетно-кишлачным методом», и чем х

уже мигрант знает русский язык, тем более высокие шансы получить российское гражданство он имеет. В этой связи нужно проверить все гражданства, которые были розданы с 1992-го года, считает Делягин.