 

Каждый третий россиянин тратит на кофе с собой 3-5 тысяч рублей в месяц; почти треть россиян надеются работать на пенсии

 

В России 32 процента граждан тратят на кофе с собой от трёх до пяти тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты финансового маркетплейса «Выберу.ру». 12 процентов тратят от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей, а у двух процентов расходы на кофе с собой превышают десять тысяч рублей в месяц. 11 процентов опрошенных приобретают кофе с собой хотя бы раз в день. Почти 30 процентов признались, что вообще не покупают кофе на вынос. По словам 42 процентов опрошенных, кофе лишь немного увеличивает их месячные расходы, а 29 процентов вообще не заметили, чтобы эти траты сказались на их бюджете. При этом 26 процентов обнаружили, что кофе на вынос серьёзно сказывается на их тратах.

 

28% россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка, при этом всего 23% рассчитывают на государственную пенсию, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 3%. Лишь 1% россиян рассчитывают на помощь детей.

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, составляет 31%, а на работу до старости - 34%. Это значительно выше, чем среди россиян до 35 лет (19 и 25%). Поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 6%.


