Каждый третий россиянин тратит на кофе с собой 3-5 тысяч рублей в месяц; почти треть россиян надеются работать на пенсии

В России 32 процента граждан тратят на кофе с собой от трёх до пяти тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты финансового маркетплейса «Выберу.ру». 12 процентов тратят от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей, а у двух процентов расходы на кофе с собой превышают десять тысяч рублей в месяц. 11 процентов опрошенных приобретают кофе с собой хотя бы раз в день. Почти 30 процентов признались, что вообще не покупают кофе на вынос. По словам 42 процентов опрошенных, кофе лишь немного увеличивает их месячные расходы, а 29 процентов вообще не заметили, чтобы эти траты сказались на их бюджете. При этом 26 процентов обнаружили, что кофе на вынос серьёзно сказывается на их тратах.

28% россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка, при этом всего 23% рассчитывают на государственную пенсию, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 3%. Лишь 1% россиян рассчитывают на помощь детей.