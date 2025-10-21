Депутаты Госдумы захотели обязать чиновников извиняться

Группа депутатов Госдумы выступила с предложением законодательно прописать обязанность чиновников приносить официальные извинения за совершенные ошибки.

Как следует из пояснительной записки, в случае неверно выписанного штрафа вместе с копией решения об отмене постановления или прекращения производства по административному делу чиновники должны будут также направить гражданину или представителю юридического лица официальные извинения.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что только в 2023 году было отменено свыше 130 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. По их мнению, нововведения заставят чиновников тщательнее рассматривать дела, а также покажут людям, что государство уважает их права и готово признавать промахи, укрепляя доверие к правовой системе.