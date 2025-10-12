 

Нобелевский институт расследует предполагаемую утечку о лауреате премии мира

Нобелевский комитет объявил в Осло в пятницу, 10 октября, решение о присуждении премии мира - 2025.

Награда присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

 

Однако утечку информации о новом лауреате премии мира за несколько часов до объявления его имени Нобелевский комитет связал со шпионажем, поскольку в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на букмекерской платформе Polymarket резко выросли ставки на победу Мачадо. Коэффициент Мачадо на рынке Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но всего за несколько минут подскочил до 31,5%.

 

Норвежский социолог и исследователь, а с 2025 года директор Норвежского Нобелевского института Харпвикен заявил, что пока причина произошедшего не установлена, расследование продолжается.


