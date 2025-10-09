ИИ внедряется более чем в четыре раза быстрее интернета; правительство РФ уже внедряет его в "важнейшие процессы госуправления"

Флагман ИИ-индустрии компания OpenAI отметила, что примерно каждый десятый человек в мире хотя бы раз пользовался Чатом ГПТ — всего за три года число пользователей сервиса выросло с нуля до восьмисот миллионов. Для сравнения, интернет прошёл этот путь более чем за 13 лет. И если в середине 2024 года 53% пользователей Чата ГПТ были частными лицами, а 47% — сотрудниками организаций, то сейчас это соотношение 73% / 27%. Активнее всего ИИ-сервисами пользуются в Сингапуре и ОАЭ; в Европе проникновение ИИ варьируется по странам и составляет от 27% до 45%; в среднем по миру проникновение ИИ составляет около 28%.

Массовое развёртывание ИИ оказывает влияние на образ мышления человека — так, с появлением GPS люди стали утрачивать чувство направления. В Массачусетском технологическом институте провели эксперимент, разделив добровольцев на три категории: одни не пользуются ИИ вообще, другие применяют его как рабочий инструмент, третьи пользуются им активно. У последней группы отмечено развитие «когнитивного долга», то есть неспособности быстро и в полной мере освоить результаты работы ИИ; отмечено также «снижение навыков обучения».



Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ.

В Японии из-за старения населения готовятся внедрять ИИ для починки лифтов.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что госслужащих начали "централизованно обучать работе с ИИ" и что "правительство уже внедряет ИИ в важнейшие процессы госуправления".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер не видит альтернативы искусственному интеллекту и готовится снабжать его всё большим и большим количеством энергии.