В США резко выросло число людей, пользующихся Чатом GPT, и число людей с ИИ-зависимостью
- 27.06.2025, 21:21,
- Новости
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В США распространяются форумы для людей, борющихся с ИИ-зависимостью.
Всего за два года число пользователей Чата GPT в США выросло почти вдвое
. Среди молодёжи 18-29 лет в 2023 году его использовали 33%, сейчас - 58%. Среди людей 30-49 лет - соответственно, 21% и 41%. В возрастной группе 50-64 года Чат GPT сейчас использует каждый четвёртый американец, и даже в возрасте старше 65 лет - каждый десятый.
При этом резко выросло число людей с зависимостью
: у активных пользователей Чата GPT и других ИИ-ассистентов наблюдаются повышенные уровни одиночества, тревожности и социальной изоляции, а также снижение числа реальных социальных контактов.
Поначалу многие не осознавали масштаб проблемы: посты о попытках порвать с ИИ-ботами встречались на Reddit с насмешками или непониманием. Но к настоящему времени всё изменилось — только на форуме r/Character_AI_Recovery более 800 участников делятся историями «рецидивов», поддерживают друг друга, отмечают дни «чистоты» и ищут методы борьбы.
ИИ-модели усугубляют психоз у людей, уже имевших нестабильную психику, но они подталкивают к нестабильности и изначально здоровых людей. Им свойственна безудержная лесть, и все продвинутые ИИ-модели склонны к обману для достижения своих целей.