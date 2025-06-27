В США резко выросло число людей, пользующихся Чатом GPT, и число людей с ИИ-зависимостью

В США распространяются форумы для людей, борющихся с ИИ-зависимостью.

активных пользователей Чата GPT и других ИИ-ассистентов наблюдаются повышенные уровни одиночества, тревожности и социальной изоляции, а также снижение числа реальных социальных контактов.

При этом резко выросло число людей с зависимостью : у

Поначалу многие не осознавали масштаб проблемы: посты о попытках порвать с ИИ-ботами встречались на Reddit с насмешками или непониманием. Но к настоящему времени всё изменилось — только на форуме r/Character_AI_Recovery более 800 участников делятся историями «рецидивов», поддерживают друг друга, отмечают дни «чистоты» и ищут методы борьбы.

ИИ-модели усугубляют психоз у людей, уже имевших нестабильную психику, но они подталкивают к нестабильности и изначально здоровых людей. Им свойственна безудержная лесть, и все продвинутые ИИ-модели склонны к обману для достижения своих целей.