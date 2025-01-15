 

Искусственный интеллект ухудшил критическое мышление

 

Использование инструментов искусственного интеллекта связано со снижением навыков критического мышления, говорится в исследовании Швейцарской бизнес-школы (SBS). Специалисты отметили, что с распространением ИИ в повседневной деятельность люди начинают полагаться на виртуальных помощников. ИИ будет влиять на снижение когнитивных функций и уровня критического мышления в обществе.

В рамках исследования ученые полагались на опросы и интервью. Респондентов разделили на три возрастные группы: 17–25 лет, 26–45 лет, 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал значительную отрицательную корреляцию между использованием инструментов ИИ и показателями критического мышления. Чем чаще опрашиваемые использовали ИИ - тем меньше критически оценивали информацию. Наибольшую зависимость от ИИ показали участники опроса 17-25 лет.

Швейцарские исследователи отметили, что если для выживания общество перестанет нуждаться в навыках человеческого мышления, то они постепенно исчезнут из употребления — как рукописный текст или математика без калькуляторов.

 
Согласно опросу "Рамблера", 56% российских интернет-пользователей не представляют своей жизни без интернета. У 36% чувство беспокойства возникает уже через несколько часов без интернета. 45% пользующихся интернетом россиян заходят в интернет сразу после пробуждения; это на 7% больше, чем годом ранее.  
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APN.ru