Искусственный интеллект ухудшил критическое мышление

Использование инструментов искусственного интеллекта связано со снижением навыков критического мышления, говорится в исследовании Швейцарской бизнес-школы (SBS). Специалисты отметили, что с распространением ИИ в повседневной деятельность люди начинают полагаться на виртуальных помощников. ИИ будет влиять на снижение когнитивных функций и уровня критического мышления в обществе.

В рамках исследования ученые полагались на опросы и интервью. Респондентов разделили на три возрастные группы: 17–25 лет, 26–45 лет, 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал значительную отрицательную корреляцию между использованием инструментов ИИ и показателями критического мышления. Чем чаще опрашиваемые использовали ИИ - тем меньше критически оценивали информацию. Наибольшую зависимость от ИИ показали участники опроса 17-25 лет.

Швейцарские исследователи отметили, что если для выживания общество перестанет нуждаться в навыках человеческого мышления, то они постепенно исчезнут из употребления — как рукописный текст или математика без калькуляторов.