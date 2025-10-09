ВСУ атакуют российские регионы, в ЛНР изучают массовое захоронение

Три человека из двенадцати раненых в Масловой Пристани (ракетный удар ВСУ 8 октября, трое погибли) остаются в тяжёлом состоянии
. На участке автодороги Белянка - Сурково дрон ударил по грузовому автомобилю, ранен
водитель. Также в Белгородской области атакованы Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, Сурково, Гора-Подол, Хотмыжск, Глотово, Тишанка, Плотвянка, Борисовка, Зозули, Чайки, повреждены
частные дома, автомобили, предприятия.
В результате падения обломков БПЛА возник пожар
на объектах ТЭК в Волгоградской области, повреждены
частные дома и автомобили в Матвеевом кургане Ростовской области.