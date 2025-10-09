 

ВСУ атакуют российские регионы, в ЛНР изучают массовое захоронение

Три человека из двенадцати раненых в Масловой Пристани (ракетный удар ВСУ 8 октября, трое погибли) остаются в тяжёлом состоянии. На участке автодороги Белянка - Сурково дрон ударил по грузовому автомобилю, ранен водитель. Также в Белгородской области атакованы Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, Сурково, Гора-Подол, Хотмыжск, Глотово, Тишанка, Плотвянка, Борисовка, Зозули, Чайки, повреждены частные дома, автомобили, предприятия. 
В результате падения обломков БПЛА возник пожар на объектах ТЭК в Волгоградской области, повреждены частные дома и автомобили в Матвеевом кургане Ростовской области.
В массовом захоронении в Северодонецке в Луганской народной республике могут находиться ещё более пятисот тел жителей, сказал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин. Он добавил, что тела жителей укладывали в несколько слоев друг на друга.
