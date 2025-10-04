 

303 школы ХМАО запретили хиджабы и никабы

 

В Ханты-Мансийском автономном округе 303 школы запретили ношение никабов и хиджабов "с учётом мнения родительских советов и общественности" (косынки, тюбетейки и шляпы также запрещены). «Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например, семейную», - сообщили в департаменте образования и науки региона. Как пояснил Муфтий Югры Тагир хазрат Саматов, родителям необходимо с пониманием относиться к уставу и правилам конкретной школы. "Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий".

 

Минпросвещения РФ предоставляет все возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. В настоящее время более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, так как результаты их тестирования по русскому языку признаны неудовлетворительными. 


