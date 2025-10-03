ВСУ атакуют российские предприятия, в Шебекине погибла женщина, в ДНР раненые

Женщина погибла
в результате попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в белгородском Шебекине, также повреждены магазин, автомобили и ЛЭП. Из-за непрекращающихся атак ВСУ на Белгородскую область в регионе не могут возделывать почти 200 тыс. га пашни.
Два подростка подорвались на украинской противопехотной мине в Горловке, ДНР, они ранены
; при атаке беспилотника ранен
ещё один мирный житель Горловки.
В Березниках Пермского края атакован химический завод "Азот"
, произошла остановка технологического цикла, повреждён двухквартирный жилой дом. Завод «Азот» является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.
Атакован
промышленный объект в Оренбургской области.
За время СВО ВСУ уничтожили
восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС, атомная станция девятые сутки запитана от дизель-генераторов.