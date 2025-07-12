 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской областях

ВСУ за сутки атаковали 46 беспилотными летательными аппаратами территорию Белгородской области и 19 раз обстреляли. В результате атаки БПЛА на частные дома ранены две женщины в Головчине и Новой Таволжанке. Также повреждены дома и автомобили в Смородине, Почаеве, Теребрене, Шебекине. В Белгороде повреждены многоквартирный дом, два коммерческих объекта, четыре автомобиля, социальный объект, атакован и загорелся спорткомплекс "Белгород-Арена", ранена женщина. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекине уже 60 МКД затянуты сеткой от дронов: "Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка. А в итоге сегодня у нас 60 многоквартирных домов закрыты, и мы уже начали закрывать в Шебекино детские сады и школы". 12 июля мирный житель погиб в Шебекине в результате прилёта снаряда в частный дом. 
В брянском селе Ломаковка в результате атаки дрона на частный жилой дом также ранена женщина, дом уничтожен.
В Глушковском районе Курской области при исполнении служебных обязанностей ранен полицейский.
В ДНР в результате атаки ВСУ повреждён ряд энергообъектов, два округа, Володарский и Волновахский, остаются обесточенными
В Краснодарском крае после падения беспилотников ВСУ горят поля.
Обстреляна Новая Каховка, сгорел микроавтобус, пожар в здании школы.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Курской области
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской областях

  • 15:25
  • 188
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Кто прячется за Маском?

Украинцы сбросили авиабомбы на пятиэтажку в Алёшках и дронами препятствуют спасению людей

  • 21:43
  • 354

46% американских подростков находятся онлайн почти постоянно

  • 17:09
  • 318

Средства на развитие российской электроники урезаны более чем в пять раз; РФ доплатит бюджетникам Абхазии

  • 15:50
  • 471
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram