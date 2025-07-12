ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской областях

ВСУ за сутки атаковали 46 беспилотными летательными аппаратами территорию Белгородской области и 19 раз обстреляли. В результате атаки БПЛА на частные дома ранены
две женщины в Головчине и Новой Таволжанке. Также повреждены дома и автомобили в Смородине, Почаеве, Теребрене, Шебекине. В Белгороде повреждены многоквартирный дом, два коммерческих объекта, четыре автомобиля, социальный объект, атакован и загорелся
спорткомплекс "Белгород-Арена", ранена
женщина. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал
, что в Шебекине уже 60 МКД затянуты сеткой от дронов: "Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка. А в итоге сегодня у нас 60 многоквартирных домов закрыты, и мы уже начали закрывать в Шебекино детские сады и школы". 12 июля мирный житель погиб
в Шебекине в результате прилёта снаряда в частный дом.