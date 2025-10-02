Госдолг США вновь рекордно вырос, состояние Илона Маска превысило 500 млрд долларов

В 2025 финансовом году государственный долг Соединённых Штатов вырос на 2,2 триллиона долларов. Четвёртый год подряд госдолг США растёт на более чем два триллиона долларов. До этого, в 2021 году, он увеличился на полтора триллиона. А в 2020 году, когда госдолг прибавил сразу 4,2 триллиона. Таким образом, в январе 2025 года госдолг США достиг 36,174 триллиона долларов. Рост госдолга США резко ускорился после обвала ипотечного рынка в 2008 году.

Состояние американского предпринимателя Илона Маска превысило 500 миллиардов долларов. Прошлый рекорд предприниматель поставил в декабре 2024 года (после того, как поддерживаемый им Дональд Трамп был избран президентом США), став первым человеком в мире с состоянием 400 миллиардов долларов. Если динамика сохранится, к марту 2033 года Маск может стать первым триллионером в мире. На предвыборную кампанию Трампа Маск потратил, предположительно, не менее 288 млн долларов.

Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, стала самой дорогой частной компанией в мире: её стоимость также оценена в 500 млрд долларов.





