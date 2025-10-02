 

Госдолг США вновь рекордно вырос, состояние Илона Маска превысило 500 млрд долларов

 

В 2025 финансовом году государственный долг Соединённых Штатов вырос на 2,2 триллиона долларов. Четвёртый год подряд госдолг США растёт на более чем два триллиона долларов. До этого, в 2021 году, он увеличился на полтора триллиона. А в 2020 году, когда госдолг прибавил сразу 4,2 триллиона. Таким образом, в январе 2025 года госдолг США достиг 36,174 триллиона долларов. Рост госдолга США резко ускорился после обвала ипотечного рынка в 2008 году.

 

Состояние американского предпринимателя Илона Маска превысило 500 миллиардов долларов. Прошлый рекорд предприниматель поставил в декабре 2024 года (после того, как поддерживаемый им Дональд Трамп был избран президентом США), став первым человеком в мире с состоянием 400 миллиардов долларов. Если динамика сохранится, к марту 2033 года Маск может стать первым триллионером в мире. На предвыборную кампанию Трампа Маск потратил, предположительно, не менее 288 млн долларов.

 

Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, стала самой дорогой частной компанией в мире: её стоимость также оценена в 500 млрд долларов.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн
» РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать
» Госдолг США с 2016 года постоянно превышает американский ВВП
» Госдолг США перевалил за 30 триллионов долларов
» Портфель американского госдолга у России составил 14,9 миллиарда долларов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Кадыров рассказал о полноправных хозяевах Чечни, которые всегда добиваются "того, что нужно нашему народу"

  • 20:20
  • 189

ВСУ атакуют российские регионы, США будут поставлять украинцам разведданные для ударов по энергетике РФ

  • 18:42
  • 219

В Москве пройдёт фестиваль дружбы и согласия без русских; в МИД порассуждали о возможности освободить Ермека Тайчибекова

  • 17:34
  • 298

В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание

  • 17:07
  • 300

Госдолг США вновь рекордно вырос, состояние Илона Маска превысило 500 млрд долларов

  • 16:44
  • 286

Поздний Маркс — теоретик неофеодализма и славянофил?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram