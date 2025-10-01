С начала года российские миллиардеры стали богаче почти на $20 млрд.

С начала 2025 года состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на (в совокупности) 19,681 миллиардов долларов, свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» Блумберга. Основатель "Телеграма" Павел Дуров прибавил 4,82 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда. Состояние акционера "Металлоинвеста" (крупнейший производитель железной руды в России) Алишера Усманова за это время достигло уровня в 16,4 миллиарда долларов (плюс 3,22 миллиарда). Капитал основателя "Северстали" Алексея Мордашова увеличился до 26,6 миллиарда долларов (плюс 3,41 миллиарда). Состояние богатейших россиян стабильно растет последние несколько лет, несмотря на масштабные западные санкции.