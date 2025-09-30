 

В Москве появилась мусульманская футбольная лига

 

В Москве создали мусульманскую футбольную лигу, сообщил руководитель этой организации Ринат Каюмов. Каюмов заявил, что инициатива призвана "объединить отдельные команды и турниры, проводимые духовными управлениями мусульман, в единый формат". В данный момент ведётся официальная регистрация соревнований, в которых участвуют 14 команд. При этом в лиге представлены не только мусульмане, но и спортсмены других конфессий. Все игроки обязаны соблюдать дресс-код: запрещено появляться на поле с обнаженным торсом, запрещена ненормативная лексика. Нарушение правил влечёт предупреждение или дисквалификацию на несколько матчей.

Как считает телеграм-канал "Многонационал", организаторы "не скрывают, что выбор футбола не случаен, т.к. это самое большое спортивное комьюнити, а основная их цель — это вербовка неофитов".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве поймали повара-мигранта, готовившегося стать террористом, и нелегала, обещавшего резать русских
» В Москве судья отчитала мальчика, перекрестившегося перед схваткой
» МОК поддержал дисквалификацию российских спортсменов
» Владимир Путин разрешил иностранным спортсменам въезжать в Россию без виз
» Арбитра Мусу Кадырова пожизненно дисквалифицировали за избиение пермского футболиста
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Высшая школа экономики будет проверять российских студентов на соответствие традиционным ценностям

  • 14:27
  • 231

В Москве появилась мусульманская футбольная лига

  • 13:36
  • 268

Эксперты прогнозируют, что в октябре ситуация с топливом станет тяжелее; РФ нарастила закупку бензина в Белоруссии

  • 12:37
  • 303

В Польше, Германии и Британии заявили о войне или возможности войны с Россией

  • 07:03
  • 404

В Узбекистане арестовали пророссийского блогера и наградили медалью заукраинского

  • 20:52
  • 1 266

В Свердловской области подросток-мигрант, травивший и избивавший девочку, отделался условным сроком

  • 19:03
  • 456
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram