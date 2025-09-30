В Москве появилась мусульманская футбольная лига

В Москве создали мусульманскую футбольную лигу, сообщил руководитель этой организации Ринат Каюмов. Каюмов заявил, что инициатива призвана "объединить отдельные команды и турниры, проводимые духовными управлениями мусульман, в единый формат". В данный момент ведётся официальная регистрация соревнований, в которых участвуют 14 команд. При этом в лиге представлены не только мусульмане, но и спортсмены других конфессий. Все игроки обязаны соблюдать дресс-код: запрещено появляться на поле с обнаженным торсом, запрещена ненормативная лексика. Нарушение правил влечёт предупреждение или дисквалификацию на несколько матчей.

Как считает телеграм-канал "Многонационал", организаторы "не скрывают, что выбор футбола не случаен, т.к. это самое большое спортивное комьюнити, а основная их цель — это вербовка неофитов".