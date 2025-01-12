 

В Москве поймали повара-мигранта, готовившегося стать террористом, и нелегала, обещавшего резать русских

Гражданин иностранного государства, работавший поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, арестован по обвинению в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической.

Также, как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Москве поймали "нелегала из Азербайджана, который обещал резать русских и поддерживал Украину". 
"Активность в интернете Салахова Мехмана Ханлар оглы привлекла внимание силовиков, там он угрожал местным жителям, обещал резать русских и поддерживал Украину. Сейчас данный очень ценный иностранный специалист находится по решению Люблинского суда г. Москвы в центре временного содержания иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства".

 

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