В Москве поймали повара-мигранта, готовившегося стать террористом, и нелегала, обещавшего резать русских

"Активность в интернете Салахова Мехмана Ханлар оглы привлекла внимание силовиков, там он угрожал местным жителям, обещал резать русских и поддерживал Украину. Сейчас данный очень ценный иностранный специалист находится по решению Люблинского суда г. Москвы в центре временного содержания иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства".

