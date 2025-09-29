В Свердловской области подросток-мигрант, травивший и избивавший девочку, отделался условным сроком

Почти год назад эту историю, произошедшую в Нижних Сергах Свердловской области, рассказывала член Совета по правам человека Марина Ахмедова: пятнадцатилетний подросток-мигрант
по имени Гаяз (по некоторым данным - уроженец Азербайджана
) с разбегу бьёт девочку Машу в живот ногой. Затем выяснилось
, что Гаяз "чего только с ней не делал! Он её гнобил, он в неё харкал. Это продолжается уже очень давно". У Маши были сломаны рёбра, а Гаяз пытался ещё переложить на неё вину (что она его "спровоцировала"). Также он избил её по голове
. Затем выяснилось, что ранее подросток вымогал деньги у одиннадцатилетнего мальчика. За всё это Гаяз в конце концов получил год и восемь месяцев лишения свободы условно
.
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес условный
приговор Исламу Раджабову и Абубакару Цицкиеву, признанным виновными в избиении
росгвардейца, который пытался пресечь их агрессивную езду.