 

В Магнитогорске подростки-мигранты напали на прохожих с топорами, в Москве подросток-мигрант изнасиловал сверстницу

 

Два десятка подростков-мигрантов с топорами и клюшками напали на прохожих в городском парке Магнитогорска Челябинской области. 

Несовершеннолетние иностранцы оскорбляли гуляющих на территории россиян и провоцировали конфликт. Один человек пострадал. 

 

В Москве подросток-мигрант изнасиловал четырнадцатилетнюю девочку и сбежал в Киргизию. Административное дело возбуждено в отношении родителей девочки -- "о неисполнении обязанностей". 

В Петербурге двадцатилетний мигрант из Киргизии пытался изнасиловать пятнадцатилетнюю девочку в такси, ей удалось вырваться.  

 

Также в Москве рабочие устроили массовую драку досками и лопатами во дворе строящегося жилого комплекса "Мичуринский парк" группы "ПИК". Серьёзно пострадал один из рабочих. 

 

 


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве мигрант избил прохожих лопатой
» Взрыв в Мелитополе, покушение в Новой Каховке, в пригороде Донецка погиб подросток
» Массовая драка мигрантов в Пушкине
» Мигранты устроили потасовку на детской площадке в Москве
» Мигранты из Узбекистана напали на новгородских полицейских
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 2 226
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За пятьдесят лет фертильность в мире уменьшилась вдвое

  • 20:03
  • 156

В России начали обучать хакеров

  • 17:32
  • 246

9 лет АТО. Украинцы обстреливают гражданские объекты, в Ясиноватой погибли четверо

  • 17:25
  • 262

В Магнитогорске подростки-мигранты напали на прохожих с топорами, в Москве подросток-мигрант изнасиловал сверстницу

  • 16:43
  • 267

В Москве стартовал 10-й юбилейный фестиваль «Пора в космос»

  • 13:23
  • 295

Украинский хирург похвастался тем, что вырезает органы у российских пленных на продажу

  • 23:30
  • 610
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru