В Магнитогорске подростки-мигранты напали на прохожих с топорами, в Москве подросток-мигрант изнасиловал сверстницу

Два десятка подростков-мигрантов с топорами и клюшками напали на прохожих в городском парке Магнитогорска Челябинской области.

Несовершеннолетние иностранцы оскорбляли гуляющих на территории россиян и провоцировали конфликт. Один человек пострадал.

В Москве подросток-мигрант изнасиловал четырнадцатилетнюю девочку и сбежал в Киргизию. Административное дело возбуждено в отношении родителей девочки -- "о неисполнении обязанностей".

В Петербурге двадцатилетний мигрант из Киргизии пытался изнасиловать пятнадцатилетнюю девочку в такси, ей удалось вырваться.

Также в Москве рабочие устроили массовую драку досками и лопатами во дворе строящегося жилого комплекса "Мичуринский парк" группы "ПИК". Серьёзно пострадал один из рабочих.