 

Президент Колумбии призвал перенести ООН из США, поскольку они нарушают фундаментальное правило

 

Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Изначально президенты, участвующие в Ассамблее, должны пользоваться полным иммунитетом, но это правило не соблюдается. «Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права», — пояснил Петро.

Накануне своего восьмидесятилетия Организация Объединённых Наций переживает глубокий кризис. Причины его оцениваются по-разному, но сам кризис отмечают самые разные политические фигуранты, например: официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, руководитель МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, папа римский Лев XIVГлава МИД РФ Сергей Лавров указал на засилье представителей стран - членов НАТО на ключевых руководящих должностях в ООН:

"У нас генеральный секретарь - гражданин страны - члена НАТО, директор департамента политических вопросов и вопросов миростроительства - гражданка страны - члена НАТО, директор департамента миротворческой операции - гражданин страны - члена НАТО, директор гуманитарного департамента, который занимается операциями по всему миру и который является весьма влиятельной структурой, - гражданин страны - члена НАТО, конкретно - Британии. Директор департамента безопасности - что тоже важно для организации работы всей системы ООН - тоже гражданин страны - члена НАТО".
По словам Лаврова, российская делегация тоже регулярно недосчитывается своих членов из-за отказа в визе:
"Страна - хозяйка должна своевременно, без дискриминаций выдавать визы на все мероприятия ООН по запросам страны накануне той или иной сессии, будь то Генеральная Ассамблея или другие органы ООН. Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене".

