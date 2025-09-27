Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Изначально президенты, участвующие в Ассамблее, должны пользоваться полным иммунитетом, но это правило не соблюдается. «Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права», — пояснил Петро.

Накануне своего восьмидесятилетия Организация Объединённых Наций переживает глубокий кризис. Причины его оцениваются по-разному, но сам кризис отмечают самые разные политические фигуранты, например: официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, руководитель МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, папа римский Лев XIV. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на засилье представителей стран - членов НАТО на ключевых руководящих должностях в ООН: