В Краснодаре школьницам советуют не тратить годы на учёбу и стать женой мусульманина

В Краснодаре появились листовки, расписывающие несовершеннолетним девушкам преимущества брака с мусульманами. Листовки представляют собой распечатанное на цветном принтере изображение молодой девушки, к которой тянет руку мужчина в тюбетейке. Там же есть заглавие с фразой «жизнь с мусульманским мужчиной». На обратной стороне говорится, что женщина «расцветает» в возрасте 16-17 лет и «с этого момент она может вступить в брак с мусульманским мужчиной». В качестве аргумента сообщается, что после вступления в брак девушка будет финансово обеспечена мужем и может «не тратить годы на учёбу».