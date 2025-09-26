 

В Краснодаре школьницам советуют не тратить годы на учёбу и стать женой мусульманина

 

В Краснодаре появились листовки, расписывающие несовершеннолетним девушкам преимущества брака с мусульманами. Листовки представляют собой распечатанное на цветном принтере изображение молодой девушки, к которой тянет руку мужчина в тюбетейке. Там же есть заглавие с фразой «жизнь с мусульманским мужчиной»На обратной стороне говорится, что женщина «расцветает» в возрасте 16-17 лет и «с этого момент она может вступить в брак с мусульманским мужчиной». В качестве аргумента сообщается, что после вступления в брак девушка будет финансово обеспечена мужем и может «не тратить годы на учёбу».

 
Депутат Госдумы Михаил Матвеев пообещал разобраться в сложившейся ситуации, когда приезжих русских детей, не знающих другого языка, кроме родного русского, могут не принять в российскую школу, потому что они не прошли предназначенный для мигрантов экзамен. В то же время инокультурных мигрантов могут в школу принять, даже если они не прошли тот же экзамен. Матвеев назвал такое положение абсурдным и составил депутатский запрос на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Массовая драка между выходцами из Азербайджана, которая произошла во Фрунзенском районе Петербурга 19 февраля, завершится свадьбой, а не уголовными делами
» В Госдуме не пожелали наказывать мигрантов за отказ отдавать детей в российскую школу
» Британская полиция расследует появление листовок "Быть белым нормально"
» В Госдуму внесен законопроект против фиктивных браков с гастарбайтерами
» Детям разрешат вступать в брак
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Потерявший руку и ногу на СВО русский из Узбекистана наконец получил российский паспорт

  • 19:33
  • 58

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Белгородской, Курской областях

  • 15:14
  • 312

Самая высокая рождаемость в РФ - в Чечне, самая низкая - в Ленинградской области

  • 09:38
  • 422

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

  • 21:51
  • 420

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram