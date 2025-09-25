Генерал Шаманов в Госдуме выступил против того, чтобы русским казачьим станицам давали чеченские названия

Генерал Владимир Шаманов (также депутат Госдумы) возмутился желанием Чечни переименовать казачьи станицы в республике. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне городов Серноводское (в Серноводск), Шелковская (в Терек) и Наурской (в Нерве). Документ предложил парламент Чечни. Шаманов отметил, что эти населенные пункты имеют свои исторические названия и что избавление от них напоминает истребление русского населения: «Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!».

Например, станица Наурская упоминается в исторических документах с XVII века. Советские власти в 1957 году прирезали эту территорию к Чечено-Ингушской АССР.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров высказал благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву за поддержку данной инициативы на федеральном уровне и заявил, что это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности.