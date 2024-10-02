 

В Чечне казачью станицу Наурскую переименовали в "город Невре"

В Чечне переименовали станицу Наурскую - поселение терских казаков. Теперь она называется, на чеченский манер, «город Невре».
Станица упоминается в исторических документах с XVII века. В XVIII веке её героически обороняли от османов русские войска.
Советские власти в 1957 году прирезали эту территорию к Чечено-Ингушской АССР. Русское население станицы подверглось этническим чисткам во время войны в Чечне.
Между тем,  постановление Верховного совета РСФСР от 16 июля 1992 года № 3321-1 «О реабилитации казачества» (действует по сей день), признаёт за казачеством право на "восстановление традиционных наименований населенных пунктов и местностей, улиц, площадей, объектов культуры, просвещения, производственных и иных объектов".
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