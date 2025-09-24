Меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей, включая прослушку разговоров
Предусмотренная законом передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в ГИС «Антифрод» обойдётся операторам в десятки миллиардов рублей, миллиардными расходами обернётся и требование сохранять и направлять в Минцифры «записи телефонных переговоров, имеющих признаки совершения противоправных действий», ведь потребуется создать систему, предназначенную для анализа голосовых вызовов на предмет наличия признаков мошеннических действий. В Минцифры настаивают, что данная инициатива затронет только злоумышленников, а не добросовестных абонентов мобильных операторов.
В арсенале средств мобильных операторов сейчас нет инструментов для осуществления мониторинга геолокации хотя бы части абонентов, указывают эксперты. Можно лишь разово отследить по радиусам действия базовых станций примерное местоположение человека, а для слежения за людьми используются приложения с доступом к GPS. Расходы на эту задачу составят около 40 млрд руб.
