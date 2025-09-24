 

Меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей, включая прослушку разговоров

Предусмотренная законом передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в ГИС «Антифрод» обойдётся операторам в десятки миллиардов рублей, миллиардными расходами обернётся и требование сохранять и направлять в Минцифры «записи телефонных переговоров, имеющих признаки совершения противоправных действий», ведь потребуется создать систему, предназначенную для анализа голосовых вызовов на предмет наличия признаков мошеннических действий. В Минцифры настаивают, что данная инициатива затронет только злоумышленников, а не добросовестных абонентов мобильных операторов. 
В арсенале средств мобильных операторов сейчас нет инструментов для осуществления мониторинга геолокации хотя бы части абонентов, указывают эксперты. Можно лишь разово отследить по радиусам действия базовых станций примерное местоположение человека, а для слежения за людьми используются приложения с доступом к GPS. Расходы на эту задачу составят около 40 млрд руб. 
 
Количество слитых персональных данных россиян за первые восемь месяцев нынешнего года в четыре раза превысило показатель за весь прошлый год. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские мобильные операторы продолжают завышать цены на звонки из Крыма
» Минкомсвязи оказалось не по силам ограничить работу Skype, WhatsApp и Viber
» Минкомсвязи поднимает цены на мобильную связь
» В сети опубликовали более миллиона паролей от аккаунтов «Яндекса»
» Алло! Вас слушают!
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Силуанов рассказал о российском бюджете; траты на обслуживание госдолга выросли в полтора раза

  • 20:12
  • 198

Меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей, включая прослушку разговоров

  • 09:30
  • 442

Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

  • 09:11
  • 391

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Новороссийске, Белгороде, Туапсе, Ростовской, Херсонской областях

  • 08:54
  • 577

«Московские рейтары» - ещё один исторический фестиваль в Царицыне

Бродский, Иштар Борисовна...

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram