Российские мобильные операторы продолжают завышать цены на звонки из Крыма

Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение операторам МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" за взимание дополнительной платы, сверх абонентской, с абонентов при их нахождении на территории Крыма и Севастополя, поскольку такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, при том что с 1 января 2024 года созданы экономические условия для оказания операторами своим абонентам услуг связи на указанных территориях без взимания дополнительной платы, на уровне домашнего региона.

В ответ мобильные операторы заявили, что они с такими условиями не знакомы, а компании "несут дополнительные роуминговые расходы", и те сети, которые в Крыму, -- это "чужие сети".







