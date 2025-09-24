Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

Президент США Дональд Трамп выразил своё понимание действий РФ на Украине, назвав
их "бесцельными": «Россия уже три с половиной года ведёт бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю». По его мнению, это выставляет РФ "бумажным тигром", и Украина "при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах". Больше того, по мнению Трампа
, "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше". Поставки американского оружия Украине продолжатся.
Вдобавок, США они выгодны
, так как их оплачивают другие страны НАТО.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул
, что РФ готова к любым форматам переговоров, предпочитая стамбульские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, во-первых
, на Украине ведётся СВО, а вокруг России - война; во-вторых
, РФ специально продвигается медленно, "чтобы минимизировать потери"; в-третьих
, РФ не тигр, а медведь, а бумажных медведей не бывает; в-четвёртых
, РФ будет продолжать использовать "высокий добровольческий ресурс"; в-пятых
, у Путина и Трампа - тёплые и уважительные отношения.