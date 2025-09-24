 

Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

Президент США Дональд Трамп выразил своё понимание действий РФ на Украине, назвав их "бесцельными": «Россия уже три с половиной года ведёт бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю». По его мнению, это выставляет РФ "бумажным тигром", и Украина "при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах". Больше того, по мнению Трампа, "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше". Поставки американского оружия Украине продолжатся. Вдобавок, США они выгодны, так как их оплачивают другие страны НАТО.
Страны НАТО выразили свой энтузиазм по поводу заявления Трампа. Президент Франции Макрон сообщил, что «рад видеть, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав». Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сказал, что "мы" (Запад) "гораздо сильнее России" и "можем добиться гораздо большего". Также Германия выразила готовность возглавить перевооружение ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что приветствует позицию Трампа: «Он сделал очень сильное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга». 
 
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что РФ готова к любым форматам переговоров, предпочитая стамбульские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, во-первых, на Украине ведётся СВО, а вокруг России - война; во-вторых, РФ специально продвигается медленно, "чтобы минимизировать потери"; в-третьих, РФ не тигр, а медведь, а бумажных медведей не бывает; в-четвёртых, РФ будет продолжать использовать "высокий добровольческий ресурс"; в-пятых, у Путина и Трампа - тёплые и уважительные отношения. 
 

