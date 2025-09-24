Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

Президент Франции Макрон сообщил , что

«рад видеть, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав». Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сказал , что "мы" (Запад) "гораздо сильнее России" и "можем добиться гораздо большего". Также Германия выразила готовность возглавить перевооружение ЕС.

Верховный представитель ЕС

по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

заявила , что приветствует позицию Трампа:

«Он сделал очень сильное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга».

Страны НАТО выразили свой энтузиазм по поводу заявления Трампа.