 

Глава Еврейского конгресса: "В России один из самых низких уровней антисемитизма"

Российский еврейский конгресс (РЕК) — крупнейшая светская еврейская общественная организация России — избрал Александра Генциса своим новым президентом. В беседе с ТАСС Генцис рассказал, что в России сейчас "абсолютно уникальная" ситуация с еврейской жизнью и что влиятельные евреи помогают евреям в разных ситуациях: 
"Быть евреем в нашей стране сейчас — это безопасно, потому что в России один из самых низких уровней антисемитизма, и мы чувствуем защиту общественных организаций и отсутствие прямых угроз на улицах, которые есть во многих странах. Также мы показываем, что в России есть сообщества бизнесменов, меценатов, которые, к слову, создали РЕК и могут помогать в разных ситуациях. То есть евреи, родившиеся в России, — не одни, есть созданные системные институты. И я вижу свою роль в продолжении системного развития РЕК, для того чтобы жизнь евреев, в первую очередь в нашей стране, была легче. Это касается просто человеческой жизни, здоровья, безопасности, образования, медицины, психологической помощи, развития карьеры и так далее".
Генцис рассказал о важности горизонтальных связей между евреями:
Российский еврейский конгресс — это организация, которая помогает в первую очередь евреям, находящимся в России. Но так как евреи связаны друг с другом, и это нация, которая по определению, исходя из своей истории, имеет очень хорошие горизонтальные связи, то у нас есть родина, в которой мы родились, где мы ходили в детский сад, в школу, — и это Россия. Но у нас есть и историческая родина, Израиль, про которую мы знаем и помним. Соответственно, связи с Израилем у РЕК очень хорошие, но наш основной фокус — это работа в России.
И о важности поддержки евреев в регионах: 
РЕК задуман как региональная организация. Мы работаем в большом количестве центров по России: это не один и не два — это десятки городов, в которых евреи получают помощь и видят работу РЕК. Если посмотреть географию нашей работы, она будет заметна на территории всей страны. Например, в начале сентября будет открываться новая синагога в Набережных Челнах, деньги на которую в том числе собирал Российский еврейский конгресс. Наши центры есть по всей стране от Курска и до Дальнего Востока, но разница в уровне: московские центры более развиты.

Впрочем, если будет региональная инициатива, то мне как президенту будет намного важнее и интереснее поддержать ее, чтобы в этом пространстве было создано что-то новое, потому что это повлияет намного сильнее, чем в московских условиях. Региональная история и поддержка тех людей, которым тяжелее, для меня очень важна.


Также Генцис сообщил, что "никто так, как еврейский народ, не заботится о сохранении одной человеческой жизни".

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