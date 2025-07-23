Глава Еврейского конгресса: "В России один из самых низких уровней антисемитизма"

Российский еврейский конгресс (РЕК) — крупнейшая светская еврейская общественная организация России — избрал Александра Генциса своим новым президентом. В беседе с ТАСС Генцис рассказал , что в России сейчас "абсолютно уникальная" ситуация с еврейской жизнью и что влиятельные евреи помогают евреям в разных ситуациях:

"Быть евреем в нашей стране сейчас — это безопасно, потому что в России один из самых низких уровней антисемитизма, и мы чувствуем защиту общественных организаций и отсутствие прямых угроз на улицах, которые есть во многих странах. Также мы показываем, что в России есть сообщества бизнесменов, меценатов, которые, к слову, создали РЕК и могут помогать в разных ситуациях. То есть евреи, родившиеся в России, — не одни, есть созданные системные институты. И я вижу свою роль в продолжении системного развития РЕК, для того чтобы жизнь евреев, в первую очередь в нашей стране, была легче. Это касается просто человеческой жизни, здоровья, безопасности, образования, медицины, психологической помощи, развития карьеры и так далее".

Генцис рассказал о важности горизонтальных связей между евреями:

Российский еврейский конгресс — это организация, которая помогает в первую очередь евреям, находящимся в России. Но так как евреи связаны друг с другом, и это нация, которая по определению, исходя из своей истории, имеет очень хорошие горизонтальные связи, то у нас есть родина, в которой мы родились, где мы ходили в детский сад, в школу, — и это Россия. Но у нас есть и историческая родина, Израиль, про которую мы знаем и помним. Соответственно, связи с Израилем у РЕК очень хорошие, но наш основной фокус — это работа в России.

И о важности поддержки евреев в регионах: