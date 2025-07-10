Рождаемость в российских сёлах больше, чем в городах

При этом в российских сёлах коэффициент рождаемости - 1,6 (каков коэффициент в городах - не сообщается, но очевидно, что он меньше, чем 1,4). Голикова За счёт высокой урбанизации РФ 80,4% российских детей сегодня рождаются в городах, а общероссийский коэффициент рождаемости составляет 1,4. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Голикова отметила , что у людей, проживающих на территориях сельских населенных пунктов и в малых городах осталась приверженность к большой семье.

По ее словам, если в РФ сейчас не перезагрузить отношение к демографии, то в итоге будет очень тяжелая ситуация. "У нас не такое большое окно возможностей. Сейчас мы с вами живем на растущем тренде приходящих в экономику людей, поскольку до 2016 года мы с вами фиксировали рост рождаемости и, наверное, 2025 год - это завершающий год, когда у нас был приток детей в первый класс".

