Число женщин 20-29 лет в РФ снизилось на 37,5%

Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилась с 2010 года на 37,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова:

"Не могу не сказать о периоде распада СССР, поскольку именно период распада СССР и сложности социального и экономического плана 90-х годов привели к тому, что как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рождённое в 90-е. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила сейчас чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%, и, безусловно, мы понимаем, что такое серьёзное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ".





Голикова отметила, что четверть мужчин и женщин ориентируются сегодня на семью с одним ребенком, более 3% женщин и 4% мужчин не планируют иметь детей. Однако при этом "семей, которые хотели бы иметь трёх и более детей, насчитывается порядка 17%, а те, которые хотели бы иметь многодетную семью - среди женщин более 20%, а среди мужчин - более 26%, поэтому показатели опросные обнадеживающие".





Вице-премьер также сказала, что около 992 тыс. семей получили в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.

Голикова добавила, что 379 тыс. семей в 2020 году получили маткапитал на первого ребенка, а 830 тыс. -- на второго и последующих детей. "940 тыс. семей уже распорядились средствами маткапитала", -- отметила она.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей -- на второго.



