Число женщин 20-29 лет в РФ снизилось на 37,5%

Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилась с 2010 года на 37,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова:
Голикова отметила, что четверть мужчин и женщин ориентируются сегодня на семью с одним ребенком, более 3% женщин и 4% мужчин не планируют иметь детей. Однако при этом "семей, которые хотели бы иметь трёх и более детей, насчитывается порядка 17%, а те, которые хотели бы иметь многодетную семью - среди женщин более 20%, а среди мужчин - более 26%, поэтому показатели опросные обнадеживающие".
Вице-премьер также сказала, что около 992 тыс. семей получили в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.
Голикова добавила, что 379 тыс. семей в 2020 году получили маткапитал на первого ребенка, а 830 тыс. -- на второго и последующих детей. "940 тыс. семей уже распорядились средствами маткапитала", -- отметила она.
Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей -- на второго.