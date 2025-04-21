Концепция стрессовой терапии коллективного Запада

Вероятнее всего, ценность пасхального перемирия заключалась лишь в тестировании механизмов предстоящего непасхального перемирия.

Динамика ярких заявлений и приказов, Трампа, направленных на изменение ситуации и положения происходящего, резко снизилась. Обиженно-тлетворное влияние Евросоюза на процессы перемирия продолжаются.

Приведу пункты разработанной мною концепции эффективнойр оссийско-китайской военно-политической и экономической стрессовой терапии коллективного Запада:

1. Анализ показал, что настоящие мотивы к прекращению экономических и военно-политических проблем в Восточной Европе, имеют только агонизирующие США. Гегемон прозорливо ощущает опасность своего положения. Он нуждается в передышке и перезагрузке своего экономического положения. (см.фрагмент из моей научной монографии:Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025)

2. Контуры третьей мировой войны прорисовываются всё чётче благодаря упрямству коллективного Запада. Одна его часть (США) не желают лишаться своей гегемонии, а другая его часть (Евросоюз) не желает стать жертвой России. Тем более проект пользования и поедания России не реализовался.

Поедать и пользовать будут теперь Европу. И эти процессы с упрямством и слепотой коллективного Запада увеличивают вероятность третьей мировой войны. Следовательно, предотвратить третью мировую войну сможет лишь эффективная российская военно-политическая стрессовая терапия коллективного Запада.

3. Китай постепенно начал свои защитные экономические действияпротив пошлин США, разоблачая для массового мирового потребителя симулякры и бренды США и Европы. Китай научит мир тому, чтобы мир знал реальную стоимость товаров и истинную роль Гегемона в этой преступной стоимости. Это будет китайско-экономическим ударом по экономическому фундаменту выживания гегемона (США) и Евросоюза. Это будет удар по миру туфты, симулякров и симуляций США.

По сути, это будет процесс трансгрессии, тоесть, процесс общемирового разоблачения механизмов извращений гегемона (см.философию постмодернизма).Эта деконструкция будет направлена на ликвидацию тлетворных извращений сущностей во всех сферах развития человечества, задаваемых гегемоном (США). Главным трансгрессором и деконструктором гегемонии США выступит Китай.

Таким образом, остро встала необходимость внедрения вышеприведённой и разработанной мною концепции российско-китайского трансгрессионного препарирования США. По сути, своей это концепция российско-китайской военно-политической и экономической стрессовой терапии коллективного Запада.

Только такой подход тандема Россия-Китай способен будет отрезвить коллективный Запад с целью предотвращения третьей мировой войны.





Вышеприведённые анализы проведены с помощью положений постмодернистской психологии, разработанной мной в монографии: "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015. - 196 с. Эта книга вошла в цикл монографий , выдвинутых в этом году Учёным Советом КФУ на соискание государственной премии РТ в сфере науки и техники ( выписка из протокола N 2 заседания Ученого Совета КФУ от 14.02.2025)