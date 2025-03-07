Россия между Евросоюзом и США

Наша страна в связи с инициативами Трампа может оказаться в ситуации зависания между негативным отношением Евросоюза и обнадёживающими установками США по отношению к России.

Россия не может идти на уступки только на основании смягчения поведения США по отношению к России. Россия должна реагировать не на позитивные инициативы США, а на тандем США и Евросоюза как оснований коллективного Запада. Россия должна объективно видеть общий вектор действий США и Евросоюза.

Следовательно, России идти на уступки только на основании позитивного политического и экономического поведения США было бы наивно и небезопасно!

Вероятнее всего, США манипулируют на раздвоении и зависании России между США и Евросоюзом. Это раздвоение уменьшается благодаря существованию НАТО как структуры объединяющей Евросоюз и США.

Только поведение США, благодаря которому Евросоюз значительно ослабнет и прекратит нагнетать военно-политическую напряжённость в Европе, может стать основанием для взаимных уступок России и США.