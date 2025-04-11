Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру





Мировая политика переживает эпохальные изменения. Уходящая гегемония США, подобно тающему леднику, оставляет после себя новые геополитические ландшафты. Попробуем разобраться в глубинных процессах, формирующих будущее мироустройство.

1. Пошлины США против мирового сообщества, как и санкции против России – это лишь дополнительные симптомы агонии гегемонии и паразитической глобализации США, которую эффективно дестабилизировала Россия своими действиями. Россия становится могильщиком гегемонии США, но не самой Америки.

США будут пытаться возродиться, но уже без паразитической составляющей своей международной политики. Спасительная соломинка пошлин США не сработала, значит движение к завершению гегемонии продолжится с ещё большей динамикой.

Таким образом, стоит проблема не улучшения экономического положения США, а проблема завершения их гегемонии. Это Трамп скрывает и маскирует.

2. Милитаризация как инструмент развития негегемонной экономики тандема Россия–Китай будет усиливаться. Это станет основой для долгосрочной военно-политической конфронтации тандема Китай–Россия с США, в условиях которой произойдет передел мира и трансформация миропорядка.

3. Начнется глобализация Китая, причём не только за счёт распыления миллиардов китайцев с товарами широкого потребления по всему миру, но и за счёт вывоза средств производства в другие страны.

Китай создаст новую качественную экономическую и технологическую базу для усиления своего глобального влияния, приходя на смену американской гегемонии.

4. Китаю будет сложно быстро избавиться от вросших в его экономику механизмов прежней гегемонии США. Евросоюз как элемент этой системы будет некоторое время "усыхать", но до определённых, неопасных для экономики США пределов.

5. Долгосрочный процесс договоренностей между Россией и США будет развиваться так, что проблема перемирия и судьба Украины останутся вторичными. Может ли Украина, как инструмент и как несостоявшийся проект США по противодействию России, быть приоритетной задачей? Это вопрос.

Договорённости между Россией и США, состоящие из встреч экспертов разных сфер, будут направлены на позитивное экономическое сотрудничество, независимо от ситуации на Украине. Хотя всё будет происходить под эгидой перемирия, но, по сути, не затрагивая его. Будут отдельно встречаться те, кто "пришивает пуговицы" к "костюму" перемирия Россия–Украина. "Пуговицы" будут хорошие, и пришиты они будут крепко. Затем будут отдельно встречаться те, кто будет пришивать "воротник" этого перемирия. У него тоже будет красивый дизайн.

Но в целом этот "костюм" перемирия носить будет нельзя. Этот "костюм" станет лишь контекстом усиления экономического сотрудничества США и России, но до оптимальных пределов, допустимых Китаем.

В мире останутся три державы: США, Китай и Россия. Гегемония исчезнет. Евросоюз станет общей зоной взаимодействия для этих трёх держав. Кстати, всё происходящее позволит миновать опасности культуры катастрофы, когда-то описанные французскими философами-постмодернистами.

Вышеприведённый анализ описан с помощью методов, разработанных в моей научной монографии: Р.Р. Гарифуллин "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015. - 196 с. Книга вошла в цикл монографий, выдвинутых в этом году Ученым Советом КФУ на соискание государственной премии РТ в сфере науки и техники (выписка из протокола N 2 заседания Ученого Совета КФУ от 14.02.2025).

Мир вступает в новую эпоху многополярности. Процессы, которые мы наблюдаем сегодня – это лишь прелюдия к формированию принципиально нового мирового порядка, где каждая великая держава найдет своё место в глобальной системе координат XXI века.