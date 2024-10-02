Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Необходимо признать, что многополярность в мировой политике является одной из актуальнейших аспектов тогда, когда говорят о будущем человечества. Казалось бы мир действительно становится многополярным, но это настолько сложный и многослойный "пирог", что возникает путаница в понимании многополярного мирового процесса. Важнейшей составляющей этого процесса является трансформация гегемонии США.





Мой анализ показал, что в некоторых аспектах американский парламент уже давно является многополярным, так как либералы, демократы и консерваторы, часто имеют прагматические установки и инвестиции в различные регионы мира, независимо от того, к какой стороне многополярности относится тот или иной регион.





Узкий прагматический взгляд американских парламентариев-лоббистов, часто не обращает внимания на то, принадлежит ли страна, в которую они инвестируются и продвигают проекты, к странам БРИКС или иным представителям многополярного мира. В конце концов, Китай, который нашпигован американскими мощнейшими инвестициями и проектами, с экономической точки зрения, ещё никак не проявил активности в плане экономической многополярности мира.





Таким образом, многополярность как многослойный мировой феномен ещё предстоит объективно изучать и главным индикатором многополярного процесса будет не состояние незападного мира (в т. ч. России), а состояние и трансформация западного мира и США, причём под влиянием незападного мира.





С моей точки зрения, необходимо рассматривать следующие составляющие многополярности мира:





1. Военно-политическая многополярность (конвенциональный формат)

2. Ядерная многополярность.

3. Экономическая многополярность

4. Технологическая многополярность.





От того, насколько Китай и США будут развивать и трансформировать эти вышеприведённые многополярности, будет зависеть судьба мира. Россия здесь пока может участвовать как корректирующая структура тандема Китай - США со своими природными ресурсами и ядерно-политическим влиянием и воспитанием гегемона. Поэтому весьма важно для России поднимать уровень участия в технологической (жизнеутверждающей) составляющей многополярности, так как хорошее будущее только за технологиями.

Необходимо признать, что разум человека додумался до того, как можно уничтожить всю планету Земля с помощью запасенной энергии Вселенной (ядерной войны). Мировой Разум, если он существует, почему-то допустил и открыл такую возможность? Находится ли во владении Мирового Разума обуздание такого опасного решения человеческим разумом? Видимо у Мирового Разума предусмотрен этот механизм. Неужели, он связан только со страхом человеческого разума?





Проблема эта заключается в проблеме международных субъектов, которые будут принимать решение направленные на обуздание своего международного уничижения, которое может привести к уничтожению мира и человечества. Очевидно, что само человечество этого не желает. Всё человечество невозможно запрограммировать на желание и решение самоуничтожения мира и человечества.





Но некие мировые субъекты играют и делают ставки, надеясь на счастливый случай. (см. монографию Р.Р.Гарифуллин, «Основы постмодернистской психологии», 2018). Истоком этой заразы является необузданная Машина Желаний, которую подпитывает гегемон (США) со своей необузданной системой глобализационно-гегемонистической экономики, работающей в один "карман" и не допускающей мудрости и зрелого понимания проблемы человечества.





Абсурдна надежда на то, что в мировой ядерной войне можно делать ставки на выживание. Гегемон, усиливая экономический и военно-политический буллинг в отношении неугодных ресурсных международных субъектов, провоцирует в них опасные и тупиковые для всего мира защитные реакции.





Все расчёты гегемона до настоящего времени были связаны с экономическим уничижением и уничтожением России. Эти надежды не оправдались. Поэтому Гегемон постепенно стал входить в натовский и конвенционный (неядерный) путь войны по всей России с использованием своего формируемого американского плацдарма - Украины. У России последовала реакция с планами неконвенционной защиты, так как силы НАТО значительно превосходят в конвенционной форме войны.





Как хитро и филигранно гегемону удалось спровоцировать и втравить Россию в конвенционную форму конфликта с НАТО, это проблема военных историков. Гегемону далёким и комфортным заокеанским наблюдателем быть не удастся. Гегемон должен основательно трансформировать свою сущность, так как именно он является источником вышеизложенной проблемы, которая была опробирована в Хиросиме и Нагасаки. Опыт этот имеете только США. И от него пошла эта мировая ядерная зараза.





Думаю, что на саммите БРИКС, который совсем скоро пройдёт в Казани все вышеизложенные проблемы будут обсуждены.





Россия, оказавшись в условиях глобальных экономико-буллинговых санкций, никак не соизмеримых с санкциями, в отношении других стран, строит оптимистические установки на многополярное разрешение мира и утрату США своей гегемонии.





Возникает вопрос, насколько Россия может возвратиться к былому и перестать формировать самодостаточные механизмы экономического выживания, если США сделают поблажку и уменьшат свои санкции?

Или Россия уже не изменит своей политике на самодостаточное выживание и никогда не станет опираться на США и Запад? Насколько нынешние уроки окажутся полезными для России?

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