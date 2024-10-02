 

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Необходимо признать, что многополярность в мировой политике является одной из актуальнейших аспектов тогда, когда говорят о будущем человечества. Казалось бы мир действительно становится многополярным, но это настолько сложный и многослойный "пирог", что возникает путаница в понимании многополярного мирового процесса. Важнейшей составляющей этого процесса является трансформация гегемонии США.


Мой анализ показал, что в некоторых аспектах американский парламент уже давно является многополярным, так как либералы, демократы и консерваторы, часто имеют прагматические установки и инвестиции в различные регионы мира, независимо от того, к какой стороне многополярности относится тот или иной регион.


Узкий прагматический взгляд американских парламентариев-лоббистов, часто не обращает внимания на то, принадлежит ли страна, в которую они инвестируются и продвигают проекты, к странам БРИКС или иным представителям многополярного мира. В конце концов, Китай, который нашпигован американскими мощнейшими инвестициями и проектами, с экономической точки зрения, ещё никак не проявил активности в плане экономической многополярности мира.


Таким образом, многополярность как многослойный мировой феномен ещё предстоит объективно изучать и главным индикатором многополярного процесса будет не состояние незападного мира (в т. ч. России), а состояние и трансформация западного мира и США, причём под влиянием незападного мира.


С моей точки зрения, необходимо рассматривать следующие составляющие многополярности мира:


1. Военно-политическая многополярность (конвенциональный формат)

2. Ядерная многополярность.

3. Экономическая многополярность

4. Технологическая многополярность.


От того, насколько Китай и США будут развивать и трансформировать эти вышеприведённые многополярности, будет зависеть судьба мира. Россия здесь пока может участвовать как корректирующая структура тандема Китай - США со своими природными ресурсами и ядерно-политическим влиянием и воспитанием гегемона. Поэтому весьма важно для России поднимать уровень участия в технологической (жизнеутверждающей) составляющей многополярности, так как хорошее будущее только за технологиями.

Необходимо признать, что разум человека додумался до того, как можно уничтожить всю планету Земля с помощью запасенной энергии Вселенной (ядерной войны). Мировой Разум, если он существует, почему-то допустил и открыл такую возможность? Находится ли во владении Мирового Разума обуздание такого опасного решения человеческим разумом? Видимо у Мирового Разума предусмотрен этот механизм. Неужели, он связан только со страхом человеческого разума?

Проблема эта заключается в проблеме международных субъектов, которые будут принимать решение направленные на обуздание своего международного уничижения, которое может привести к уничтожению мира и человечества. Очевидно, что само человечество этого не желает. Всё человечество невозможно запрограммировать на желание и решение самоуничтожения мира и человечества.


Но некие мировые субъекты играют и делают ставки, надеясь на счастливый случай. (см. монографию Р.Р.Гарифуллин, «Основы постмодернистской психологии», 2018). Истоком этой заразы является необузданная Машина Желаний, которую подпитывает гегемон (США) со своей необузданной системой глобализационно-гегемонистической экономики, работающей в один "карман" и не допускающей мудрости и зрелого понимания проблемы человечества.


Абсурдна надежда на то, что в мировой ядерной войне можно делать ставки на выживание.Гегемон, усиливая экономический и военно-политический буллинг в отношении неугодных ресурсных международных субъектов, провоцирует в них опасные и тупиковые для всего мира защитные реакции.

Все расчёты гегемона до настоящего времени были связаны с экономическим уничижением и уничтожением России. Эти надежды не оправдались. Поэтому Гегемон постепенно стал входить в натовский и конвенционный (неядерный) путь войны по всей России с использованием своего формируемого американского плацдарма - Украины. У России последовала реакция с планами неконвенционной защиты, так как силы НАТО значительно превосходят в конвенционной форме войны.

Как хитро и филигранно гегемону удалось спровоцировать и втравить Россию в конвенционную форму конфликта с НАТО, это проблема военных историков. Гегемону далёким и комфортным заокеанским наблюдателем быть не удастся. Гегемон должен основательно трансформировать свою сущность, так как именно он является источником вышеизложенной проблемы, которая была опробирована в Хиросиме и Нагасаки. Опыт этот имеете только США. И от него пошла эта мировая ядерная зараза.


Думаю, что на саммите БРИКС, который совсем скоро пройдёт в Казани все вышеизложенные проблемы будут обсуждены.


Россия, оказавшись в условиях глобальных экономико-буллинговых санкций, никак не соизмеримых с санкциями, в отношении других стран, строит оптимистические установки на многополярное разрешение мира и утрату США своей гегемонии.


Возникает вопрос, насколько Россия может возвратиться к былому и перестать формировать самодостаточные механизмы экономического выживания, если США сделают поблажку и уменьшат свои санкции?

Или Россия уже не изменит своей политике на самодостаточное выживание и никогда не станет опираться на США и Запад?  Насколько нынешние уроки окажутся полезными для России?

--

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ожидания от казанского саммита стран БРИКС
» Новая российская доктрина понимания прокси-войны.
» Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.
» Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
» Наша совместная цель — это строительство общего Европейского дома
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

\

"План победы": что привёз Зеленский в Штаты

  • 1 331
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВОЗ призвала бороться со смартфонами у детей, как с курением

  • 19:53
  • 54
Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

В Тюмени на муфтия напали с молотком, в Петербурге девушка выбросилась из окна, спасаясь от мигранта-насильника

  • 09:53
  • 258

РФ планирует выдать другим странам кредитов на 1,6 трлн рублей за три года

  • 09:05
  • 229

Погибшие и множество раненых в Белгородской, Запорожской областях, ДНР

  • 08:51
  • 242

Умер Вячеслав Добрынин

  • 21:21
  • 450
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru