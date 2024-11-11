 

Трамп призвал мир к биткоину

Мировые биржи откликнулись ростом на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В среду утром, еще до объявления официальных результатов, курс доллара взлетел, а биткоин достиг нового рекорда. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $80 тыс.

 

Вот мои замечания на этот счет.

 

При этом настоящее российское реальное золото находится под давлением буллинга и санкциями. А в это времяТрампом в будущем планируется постепенная замена однойтуфты (доллара) на другую туфту биткоина и всяческих криптов. Даже Маск замутил свой крипто-лохотрон!

 

Будет ли тандем Маска и Трампаобщемировым глобальным аферистическимкрипто-проектом?

 

Тем более, в их руках могут оказаться средства масштабированияПустоты (соцсети, СМИ и др). Гегемонможет выйти на глобальные финансовые аферы, которые не знала история мировой экономики и человечество. Это одна из составляющих культуры катастрофы, но она оптимистична по сравнению с ядерной катастрофой.

 

Международные субъекты будут делать ставки и будут садиться за стол этого мирового крипто-казино. Будут жертвы, будут лохи. Особенно у развивающихся стран.

 

Помнится как Мавроди окучивал своими бумажками Африку.Качественно это ничем не отличается, в сущности та же пирамида, только более масштабированная. Но волчок когда нибудь остановится и будут лохи и банкроты.

 

Якобы майнить стало сложнее, дескать мало биткоина осталось. Трамп призвал мир к биткоину. Призвал в силу экономической агонии. Ведь авантюрно как в былые времена допечатывать доллары и глобально распространять их по всему миру теперь уже невозможно. Изменяется мироустройство, изменяется внешнеэкономическое положение США, изменяется внешнеэкономическое поведение Китая.

 

Неужели Трамп станет во время своего президентства главным регулятором мирового крипто-казино? Вот она глобальная игромания! Вот она жизнь мировых субъектов на ставки!Поэтому будут страны-лохи. Поэтому нужна бдительность мира на этот счёт.

 

Агонистическоевведение биткоина вряд ли помогут поддержанию былой гегемонии США.

 

 

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Трамп призвал мир к биткоину

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