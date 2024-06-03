Скрытые проекты США

Мой анализ происходящего показывает, что вероятнее всего, на фоне внутриамериканских политических и экономических авантюр Трампа и Маска, уменьшающих бдительность России, США готовят мощнейший проект дроновой и технологической войны против России, основанный на искусственном интеллекте и старлинк-управлении против России.

Очевидно, что базой этого проекта является плацдарм, сформированный с южных границ России - Украины. Планируется, что успех этого проекта гегемона будет основываться на технологическом перевесе США над Россией.

Следовательно, в ближайшие времена со стороны России должны последоватьвстречныевысокотехнологическиедействия, направленные против старлинковских спутников Илона Маска. Необходима разработка и применение встречного мощного электромагнитного оружия, установленного, опять-таки, на космических российских дронах. Хочется верить, что российские технологические разработчики уже в деле и разрабатывают эффективные технические средства противодействия Starlink.

Таким образом, возникла острая необходимость глубоко познать на кого сейчас работает время и на этой основе решать, что важнее для России: переговоры, оттягивающие развитие скрытых проектов США или эффективнаявоенно-технологическая и военная активность с учётом технологических вызовов США.

Почему англосаксы Нового Света от безысходности начали грабить англосаксов Старого Света.Трамп заявил, что «США были ограблены практически каждой страной в мире». Помощь США большинство стран не ценят, и подобную практику нужно «быстро изменить» - заявил Дональд Трамп.

Вот мои замечания на этот счёт:

США долгие годы занимались инвестициями, в рамках международного мошенничества с подсаживанием на долларовую зависимость слабые и развивающиеся страны, проводя всё это в рамках паразитической экспансии на весь мир с помощью своей неподкреплённой капиталами валютой. Всё это очевидно делалось с целью получения ресурсов развивающихся стран и превращения их в зависимых марионеток, которые должны были потерять свою субъектность. Видимо, научные эксперты Трампа сделали фундаментальный вывод, что такое коварное паразитированиебесперспективно. Международные субъекты пользуются подачками, но имея свою волю, проявляют себя так, что уже никогда не допустят колонизации. Трамп с экспертами это осознали и все силы бросили сначала на ограбление Европы с помощью санкционного отключения от российского газа, а затем с помощью повышения пошлин против Европы.

Запланированный проект США с ограблением ресурсов России, на основании экономического и политического уничтожения России не удался. Теперь англосаксы Нового Света от безысходности начали грабить англосаксов Старого Света. Аппетиты и проекты на экспансию и ограбления мира поубавились. Мир перестал быть инфантильным и теперь никогда не допустит необузданной паразитической гегемонии США.

Почему Трамп похож на безголовую курицу, которая бегает по всему миру?

Как-то великий философ Жан Бодрийар, увидел, как во время велогонок оторвало голову у одной велосипедистки, но она продолжала крутить педали велосипеда. При описании того, что современная религия как общественный институт потеряла и извратила свои исходные сущности, Бодрийар сравнил религию с той самой безголовой велосипедисткой, которая продолжает крутить педали. Религии уже нет, но она при этом везде. Религия безголова, но продолжает крутить педали. Это извращение и потеря сущности касается всех общественных институтов в мире. (см. Р. Р. Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, 2015). Это касается больше всего США, которое является истоком эпохи постмодернизма со своими извращениями.

США одновременно везде (активность) и нигде (нет головы). У США нет головы, но активность мировая. Доллар везде, но ничем не подкреплён. Курица без головы также активна и бегает, но нет оснований для выживания. И она может ещё долго бегать. США также если будут заниматься паразитической экспансией, то их активность ещё будет долгой, но всё это будет происходить в условиях агонии. Трамп так много наговорил, наобещал, но под этим также нет никаких оснований, и поэтому он напоминает активную безголовую курицу.США, как безголовая активная курица, сможет продлить выживание, если только будет продолжать традиции паразитической экспансии и использования ресурсов мира.

Отсюда все взоры направлены на то, чтобы США и мир выжили за счёт возможности паразитического поглощения и использования ресурсов России. И этот процесс уже идёт с помощью замаскированных сателитов США, которые находятся рядом с Россией и с Запада и с Юга, и с Востока. Мир пассивно наблюдает за разворачивающейся схваткой. Но мир должен понять, что халявы не будет. Что такая стервятническая пассивность опасна для всех международных субъектов мира.

Трамп боится, что БРИКС станет могильщиком США.

Президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от попыток создать собственную валюту или поддержать другую в качестве замены американского доллара в международной торговле. Он пригрозил введением 100-процентных пошлин. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в принадлежащей ему соцсети Truth Social. "Попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — написал он.

Трамп добавил, что США не допустят замещения доллара в международной торговле, а «ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить» американскую валюту. Он также предупредил, что страны, которые предпримут такие попытки, столкнулся с жёсткими торговыми мерами. «Любое государство, которое попробует это сделать, скажет „привет" пошлинам и „прощай" Америке», — отметил Трамп.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Весь мир уже давно попал в опасную глобальную долларовую ловушку и будет пользоваться тем, на что укажут США. А выживание США основывается на тех, кто уже сидит в этой ловушке, став жертвой так как повёлся когда-то на замануху доллара.

Чем глобальнее финансовая пирамида тем она дольше существует и выживает. Доллар самый глобальныйи не потому, что он подкреплён реальными капиталами и ресурсами, а потому, что имеет место искусственное доверие к нему, основанное на инерции глобальной системы пользователей доллара, не позволяющей организовать разрушение этой долларовой пирамиды, как это происходит с другими валютами.

Если банк маленький, то достаточно небольшого сбоя со вкладчиками, чтобы он рухнул. У масштабных банков такое не возможно. Поэтому масштабный и глобальный институт доллара долгосрочен по сравнению с другими конкурентами. И проект организации альтернативных глобальных конкурентов, в частности, БРИКС может стать могильщиком доллара. И марионетка Трамп это почувствовал, согласно своим экспертам, инвесторам и бенефициарам.

Неужели судьба мира будет зависеть от тандема двух шоуменов Трампа и Маска?

Американский бизнесмен-инженер, миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие награды, в том числе Нобелевская премия. Так он ответил на предложение номинировать его в 2025 году. Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова 29 января. Инициатором был депутат Европарламента Бранко Гримс.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Это эриксонианское внушение Илона Маска, согласно которому чем больше субъект просит других субъектов, чтобы не давали нечто, тем вероятнее он это нечто получит.По сути своей, Илон Маск, вероятнее всего, внушает Нобелевскому комитету дать ему Нобелевскую премию, отказываясь от неё.

2. Тщеславие, амбиции и пиар себя как "великого деятеля наук и технологий" Илон Маск проявляет уже давно. Маск и Трамп на этот счёт - два сапога-пара. Вершиной деятельности Трампа, согласно его мечтам, конечно должна быть Нобелевская премия, фонд которой он может даже пополнить своими деньгами, которые он не знает куда эффективно инвестировать.

3. Ещё раз напомню, что все эти выдвижения и всяческие резонансы в мировых СМИ - это Маски-шоу, тешащие самолюбие Илона Маска. Всё это он сам же, как мнимый "эдисон" и подстрекает. Многое, что якобы им сотворено в науках и технологиях, к нему отношения как к реальному автору не имеет. Он менеджер и шоумен прежде всего. Он всего лишь организатор и затейник с крупными деньгами, организующий вокруг себя истинных научных и технических авторов, которые всегда останутся в тени. Но история науки и технологий рано или поздно высветит великих учёных и инженеров, на хребтах которых Илон Маск, не имея достаточной эрудиции и образования (будучи экономистом и менеджером) сделал себе успех.

4. Судьба Мира сейчас будет во многом зависеть от судьбы этих двух шоуменов-истероидов Трампа и Маска. Это будет тандем судьбы человечества. Это будет усилением культуры катастрофы, то есть опасной неуправляемой экономической и политической стихии человечества, основанной уходом мира в туфту и нечто, далёкими от сущности происходящего. И никакие присвоение территорий и континентов США не спасут мир. Этот тандем шоуменов Трампа и Маска будет недолгим. К ним придёт отрезвление.