Товары с минами замедленного действия США как проблема планетарной безопасности

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Необходимо признать, что глобализация и масштабирование товаров и услуг, начинка которых может содержать скрытые механизмы управления, является проблемой национальной безопасности всех международных субъектов мира. Взорвавшиеся пейджеры в карманах ливанцев - это только частный случай этой глобальной проблемы.

Эта проблема имеет дело с вещами разных размеров, начиная с наномеханизмов и наноуправления (зубная пломба с управляемой миной и др.) и кончая больших и глобальных систем. Тот же самый интернет, как великая замануха и инструмент, как троянский конь, как система, ключи от которой у США и Запада, одна из проблем национальной информационной безопасности.

Таким образом, террористический контроль за импортными услугами и товарами будет возрастать. И это прежде всего будет связано с проблемами выживания гегемонии США. Эта гегемония будет использовать свою гегемонию в рамках внедрения глобального скрытого управления грубыми и явными разрушениями объектов и субъектов разной функциональности, в которых уже заложены управляемые механизмы.

Есть вероятность, что гегемония США по всему миру уже распределила свои управляемые разрушительные системы. Экономические санкции США в отношении различных стран являются также частью этого управляемого мирового деструктивного проекта. Поэтому не стоит наивно полагать, что США внедряет свои глобальные технологии лишь в рамках гуманизма и развития мира. Там есть иная начинка, которая должна контролироваться и проверяться всеми международными субъектами. Это проблема глобальной планетарной безопасности, вызванной деструктивной стороной гегемонии США.

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